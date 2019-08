Potsdam

Arnold Hänsch kann lange über Lippen reden, „denn Lippen“, sagt er, „sind zum Essen, Sprechen und Küssen gemacht, aber nicht zum Trompetespielen.“ Was insofern interessant ist, weil er, 53 Jahre alt, einer der besten Männer an der Trompete ist, die es in Brandenburg gibt. „Man muss die Muskeln der Lippen täg...