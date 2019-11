Musiker vertonen Großstadthektik und Sonnenuntergänge

Berlin

Der stufenlose Übergang zwischen Bühne und Parkett ist ein deutliches Signal. Die künstlerische Leiterin Nadin Deventer möchte den Jazz zwar nicht vom Sockel stoßen, weist den Künstlern aber demonstrativ einen Platz mitten in der Gesellschaft zu. Im Haus der Berliner Festspiele musizierten sie am Freitagabend nicht auf einer Guckkastenbühne. Die Konzertbesucher verfolgen das Geschehen von drei Seiten. Im Parkett wurden die ersten neun Stuhlreihen gegen Sitzmatten ausgetauscht.

Begehbare Klangskulptur

Schon bei der Eröffnung des Jazzfest Berlin am Donnerstag im Martin-Gropius-Bau war die Durchmischung von Besuchern und 60 Jazz-Musikern Programm. Der Kuppelbau wird ohnehin als prachtvolle, begehbare Skulptur wahrgenommen. An diesem Abend war er das auch in akustischer Hinsicht. Nach einem zentralen Eröffnungsstück zogen die Musiker über sechs Stunden in unüberschaubar vielen kleinen Formationen durchs Haus und führten Kompositionen von Anthony Braxton auf. Daraus ergab sich eine schier überwältigende Fülle von Klangeindrücken.

Sound of Berlin

Die Musiker stammten alle aus der Berliner Szene, deren Qualität das Jazzfest Berlin neuerdings mehr zur Geltung bringen möchte. Zwischen den eingeflogenen Stars aus anderen Ländern und Kontinenten wurde schon am ersten großen Konzertabend am Freitag deutlich, dass der aus dem Spreewald stammende Schlagzeuger Christian Lillinger mit seiner neunköpfigen Formation auf die großen Bühnen dieser Welt gehört. Wenn das der „Sound of Berlin“ ist, wie Nadin Deventer beteuerte, dann klingt die deutsche Hauptstadt anno 2019 ausgebufft, filigran, urban und trocken.

Offenheit gegenüber allen Stilistiken

Ganz anders jedenfalls als Australien, wie im Anschluss das Australian Art Orchester bewies. Die zehn Musiker versetzten die Besucher mit ihren klassischen Instrumenten in einen regelrechten Trance-Zustand. Wer tagtäglich Sonnenuntergänge und Meereswellen erlebt, neigt offenbar zur Tiefenentspannung.

Was genau Jazz ist, lässt sich heute kaum noch sagen. Wahrscheinlich ist es die Offenheit gegenüber allen Stilistiken, die den zeitgenössischen Jazz neben dem vorausgesetzten Sinn für Improvisationen auszeichnet. Der US-amerikanische Pianist Brian Marsella zitierte bei seinem halbstündigen Solo im Haus der Festspiele auch Chopin und Debussy. Der englische Pianist Elliot Galvin griff im Berliner Jazzclub A-Trane auf Minimal Music-, Blues- und Ragtime-Muster zurück. Und die sechsköpfige US-Band The Young Mothers machte sich bei einem grandiosen Auftritt im Quasimodo sogar Heavy Metal und Rap zu eigen. So vielfältig soll es bis Sonntagabend weitergehen.

Von Karim Saab