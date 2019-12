Viel versprechender Neustart der Potsdamer Jazzoffensive

Potsdam

Jazz ist Freiheit, wird gern behauptet. Nicht wenige lehnen die Musik deshalb sogar ab, weil sie ihnen zu frei erscheint. Doch ist das so? Bei der Jazzoffensive # 5 am Wochenende in Potsdam ließ sich eine Probe aufs Exempel machen.

Die zwei Abende lieferten mit jeweils drei Acts Stimmungsbilder, die gegensätzlicher gar nicht sein könnten. Am Samstag herrschte Harmonie pur. Jede Akkordfolge mündete in einer wohlgeformten, behaglichen Auflösung. Die Musiker zeigten, wie virtuos sie die gängigen Kadenz- und Taktschemata beherrschen.

Die Fabrik auf dem Kulturstandort Schiffbauergasse in Potsdam richtete in diesem Jahr die Jazzoffensive Potsdam erstmals im Alleingang aus. Quelle: Friedrich Bungert

Zum Auftakt bot die Potsdamer Gruppe Three your Mind mitreißenden Rockjazz. Die drei Männer mit gepflegten Vollbärten konnten bei ihrem Heimspiel mit den arrivierten Gästen mithalten. Kurator Nicolas Schulze hatte zuvor betont, dass Brandenburg in der Lage sei, Akzente zu setzen, auch wenn es hier nur eine kleine Musikerszene gebe. Schlagzeug und Kontrabass gaben einen entspannten, aber facettenreichen Groove vor, den Keyboarder Richard Oeckel lustvoll mit stimulierenden Leitmotiven und prägnanten Variationen ausfüllte. Dabei zog er immer wieder neue, warme Klangregister.

Lyrische Ekstase

Der portugiesische Kontrabassist Carlos Bica und der deutsche Saxophonist Daniel Erdmann starteten anschließend ihren „letzten gemeinsamen Auftritt in diesem Jahrzehnt“, wie sie zur Begrüßung sagten. Mit langen, beseelten, an- und abschwellenden Tönen stimmten sie sich inniglich aufeinander ein. Dann spielten sie sich in eine sanfte lyrische Ekstase und ließen sich immer wieder von Loops treiben, die Bica mit dem Fußpedal herstellte. Mit großem Respekt improvisierten sie über romantische Motive, etwa das Volkslied „Ich hab die Nacht geträumet“.

Fahrstuhlmusik und mehr

Noch gefälliger, aber deutlich kühler und zurückhaltender, setzte sich das Berliner Duo Ulrike Haage und Christian Meyer in Szene. Die ehemalige Keyboarderin der Popband Rainbirds, die 2003 als erste Frau mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde, saß am Flügel und spielte fein ausgetüftelte Liedkompositionen vom Blatt. Sie formuliert ruhige, einfache Muster in gedeckten Farben und springenden Oktaven und setzte sie wie Mantras zusammen. Manche Titel haben die Unverbindlichkeit von Fahrstuhlmusik, andere den Charme einer simplen Formel für die Rätsel hinter der Oberfläche. Für die dezente Melodik schafft der Elektroniker Meyer hintergründige akustische Räume, Szenerien mit wechselnder Atmosphäre. Mal rauscht es, mal rumpelt es, doch wirklich irritieren will er nicht.

Wolken aus Einzeltönen

Am Abend zuvor hatte Ulrich Gumpert am gleichen Bechstein-Flügel wie Ulrike Haage gesessen. Der berühmte DDR-Jazzer lieferte keine Kadenzen ab, die Spannung erzeugen, um sie dann aufzulösen. Vielmehr schafft Gumpert kleine Wolkengebilde aus Einzeltönen, indem er die Tastatur auf enger Distanz kitzelt. Von seiner nachdenklichen, introvertierten Spielweise geht viel Melancholie aus, die aber den Hörer nicht umschmeichelt, sondern schroff bleibt. Als Partnerin stand ihm Silke Eberhard zur Seite. Zwei Tage vor ihrem Auftritt in Potsdam hatte die Saxophonistin erfahren, dass ihr 2020 der mit 15 000 Euro dotierte Jazzpreis Berlin zugesprochen wird. „ Eberhard hat die Jazzszene geprägt und genießt internationale Wertschätzung“, heißt es in der Begründung über die gebürtige Württembergerin.

Keine Berserkerin

Das Ost-West-Duo spielte echten Freejazz, wobei sie fünf Mal neu ansetzten, um jeweils veränderte Haltungen einzunehmen. Silke Eberhard pflegt einen weichen Ansatz und einen klaren Gestus und versucht gar nicht, eine Berserkerin herauszukehren. Manchmal trat sie mit ihrem Altsaxophon an den aufgeklappten Flügel, um ihre Schwingungen auf dessen Saiten zu übertragen.

Ein Neuanfang Die Jazzoffensive # 5 verstand sich als ein Neuanfang. Erstmals wurden die Konzerte allein von der Fabrik durchgeführt. In früheren Jahren fanden die Veranstaltungen parallel auch in anderen Häusern auf dem Potsdamer Kulturstandort Schiffbauergasse statt. Zwei Kuratoren sorgten für ein hochkarätiges Programm. Der Berliner Kulturmanagerin Constanze Schliebs und dem Potsdamer Jazzpianist Nicolas Schulze stand ein Budget von 16 000 Euro zur Verfügung. Es wird erwogen, das Festival zu vergrößern und in den Spätsommer zu verlegen.

Am Freitagabend standen die schrilleren Beiträge auf dem Programm. „Es gibt immer weniger Orte, an denen experimentelle Sachen stattfinden könnten“, hatte einleitend die zweite Kuratorin der Jazzoffensive, Konstanze Schliebs, gesagt. Wie sehr es Sinn machen kann, die normierte Halbtonskala und somit auch die 88 Pianotasten hinter sich zu lassen und einfach drauf los zu musizieren, wurde durch zwei weitere Ensembles sinnfällig. In beiden wirkten Männer im Greisenalter mit, die in Sachen Spontanität, Heiterkeit und Wagemut den Jungen einiges vormachten.

Mit einer dadaistischen Performance stimmten Tristan Honsinger und Joel Grip am Freitag auf einen Freejazz-Abend ein. Quelle: Martin Müller/www.imago-images.de

Zum einen war da der amerikanische Cellist Tristan Honsinger, der mit dem schwedischen Kontrabassisten Joel Grip eine dadaistische Clownerie aufführte. Ihr impulsives Streichkonzert verbanden sie mit absurden Sprachfetzen, Tierlauten und dämonischem Lachen.

Amerikanischer Methusalem aus Berlin

Zum anderen war da „Bob“ Rutman, der 88-jährige Methusalem der Berliner Performance-Szene, der auf Gehhilfen angewiesen ist. Neben drei Musikern hatte er seine selbst gebauten, monumentalen Musikinstrumente mitgebracht. Durch Reibung mit dem Bogen an Stahlseilen und Stahlblechen erzeugte er ein spektakuläres Volumen an Bordun-, Unter- und Obertönen, das mit Cello, Gesang und akustischen Effekten verfeinert wurde und angenehm nachhallt.

Von Karim Saab