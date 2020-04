Das traditionsreiche Klassikfestival Prager Frühling findet in diesem Jahr nur online statt. Grund sind die Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie, wie die Veranstalter am Sonntag in der tschechischen Hauptstadt mitteilten. Man habe sich für diese alternative Form entschieden, damit Musik selbst in dieser schwierigen Situation den Zuhörern Hoffnung bringen könne, sagte Festivaldirektor Roman Belor.