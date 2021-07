Potsdam/Leipzig

Johannes Lang, Kantor an der Friedenskirche Sanssouci, verlässt Ende 2021 Potsdam und geht ab 1. Januar 2022 als Thomasorganist nach Leipzig. Der Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Thomas hat ihn auf seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig in dieses traditionsreiche Amt gewählt. Johannes Lang tritt damit die Nachfolge des noch amtierenden und in Ruhestand gehenden Thomasorganisten Ulrich Böhme an, der seit 1986 an der Thomaskirche fungiert.

Der Thomanerchor unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz (l.) in der Thomaskirche Leipzig beim Bachfest 2019. Quelle: Hendrik Schmidt

„Johannes Lang hat sich im gut gefüllten Bewerberfeld durchsetzen können und in allen Bereichen überzeugt“, so der Vorsitzende des Kirchenvorstandes von St. Thomas, Pfarrer Martin Hundertmark. In der vergangenen Woche haben sich mit ihm zwei Bewerber mit einem Konzert und einem Gottesdienst der Auswahlkommission und der Gemeinde vorgestellt. Zur Jury gehörten als Orgelexperten Martin Schmeding, Leipzig, sowie Wolfgang Seifen, Berlin, sowie der designierte Thomaskantor Andreas Reize.

Pfarrer Hundertmark ist über das Ergebnis des Verfahrens sehr glücklich: „Wir haben mit Johannes Lang einen würdigen und profunden Nachfolger von Ulrich Böhme gefunden, der sowohl Tradition wie auch Innovation miteinander in Einklang bringen wird. Er hat durch seine Persönlichkeit überzeugt und möchte seine ganze Kraft in den Dienst der Gemeinde stellen.“ Johannes Lang sagte zu seiner Wahl: „Diese Aufgabe ist für mich eine sehr ehrenvolle, die ich mit ganzem Herzen ausfüllen möchte. Thomasorganist zu sein ist ein Traum, der sich für mich nun erfüllen wird.“

Einer der jüngsten Organisten der Geschichte des Thomanerchors

Mit seinen 32 Jahren wird er einer der jüngsten Thomasorganisten sein. In der Geschichte dieses bedeutenden Kirchenmusikamtes Deutschlands haben in seiner Geschichte Organisten wie Georg Rhau, Johann Schelle, Johann Kuhnau, Karl Straube und Günther Ramin gewirkt – Ramin ist übrigens der Urgroßvater von Johannes Lang. Kirchenmusikalischer Stern an der Thomaskirche war aber natürlich Johann Sebastian Bach, der ausschließlich als Kantor an diesem Gotteshaus wirkte, obwohl seine Orgelwerke zum Größten gehört, das die Musikgeschichte kennt.

Johannes Lang, Kantor der Friedenskirche, beim Aufruf für Spenden für den Kirchturm. Quelle: Varvara Smirnova

Johannes Lang, der in Düsseldorf geboren wurde, ist nach dem Kirchenmusikstudium in Freiburg (Breisgau) und Kantorenstellen in Freiburg und Lörrach seit Oktober 2016 Kantor und Organist an der Friedenskirche in Potsdam. Seit 2019 lehrt er auch als Dozent für Künstlerisches Orgelspiel am Institut für Kirchenmusik an der Universität der Künste Berlin.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit seinem leidenschaftlichen Musizieren auf der Orgel, mit dem Oratorienchor und dem Vocalkreis Potsdam in Gottesdiensten und Konzerten, in denen er auch neue Formate einführte, hat er der Musica sacra in der brandenburgischen Landeshauptstadt wesentliche Impulse gegeben. Pfarrer Simon Kuntze von der Friedenskirchengemeinde freut sich mit Johannes Lang, dass er im kommenden Jahr dieses großartige Amt antreten wird. „Zugleich sind wir natürlich traurig, dass dieser großartige Kirchenmusiker, der wunderbare und engagierte Kollege, der die Gemeinde immer Blick hat, uns verlassen wird, aber auch sehr stolz, dass er an unserer Friedenskirche wirkt, bis zum Ende des Jahres.“

Von Klaus Büstrin