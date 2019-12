Potsdam

Das Werk Theodor Fontanes (1819-1898) ist aus Sicht der Organisatoren des Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Schriftstellers vielfältiger als viele vermuteten. „Fontane ist kein verstaubter Klassiker“, sagte Kurt Winkler, Geschäftsführer der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, am Donnerstag im Potsdam. Es sei gelungen zu zeigen, wie viele Facetten der Autor habe. In vielen Veranstaltungen sei das gezeigt worden. Allein die Leitausstellungen in Neuruppin „fontane.200/Autor“ zählte 30.000 Besucher – doppelt so viele wie erwartet.

Das Fontanejahr endet am 30. Dezember, als der Autor vor 200 Jahren in Neuruppin geboren wurde. Er schuf Werke wie „Effi Briest“ oder „Irrungen und Wirrungen“. Mit seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ setzte er dem Land, der Landschaft und den Menschen ein literarisches Denkmal. Mit rund 450 Veranstaltungen ist der Schriftsteller in diesem Jahr der in Brandenburg gefeiert worden.

Von RND/dpa