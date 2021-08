Kultur in Brandenburg - Neustart: Was das Jüdische Filmfestival in diesem Jahr so besonders macht

Am Donnerstag startet das 27. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Erstmals seit 1995 findet es unter neuer Leitung statt. Im MAZ- Gespräch erzählen Doreen Goethe und Andreas Stein von ihren Plänen.