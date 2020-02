Karl Hagemeister – ein märkischer Impressionist im Potsdam-Museum

Das Potsdam-Museum ist die erste Station der großen Karl-Hagemeister-Ausstellung.

Die in Zusammenarbeit mit dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt und dem Kunstmuseum Ahrenshoop entstandene Schau wird anschließend bis Herbst 2021 an den beiden anderen Orten gezeigt.

Karl Hagemeister. „... und das Licht, das ewig wechselt“. Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus. Potsdam-Museum, Am Alten Markt, Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do bis 19 Uhr, Sa und So bis 18 Uhr. 8. Februar bis 5. Mai.