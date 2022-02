Brandenburg/H

„Gedichte schreiben ist eine Befreiung. Zuerst befreit sich der Autor und dann der Leser. Ich habe mich in das Wort gerettet. Ich sagte, ich stand auf und ging heim in das Wort“ – so wird Hilde Domin, eine der erfolgreichsten deutschen Nachkriegsdichterinnen, zitiert.

Den letzten Satz des Zitats griffen die Schauspielerin Karen Schneeweiß-Voigt und die Musikerin Katharina Burges auf und machten es mit „Hilde Domin – Ich ging heim in das Wort“ zum Titel ihres musikalisch-literarischen Programms und eines Hörbuchs, in denen sich die Künstlerinnen den Schriften der erst spät in ihrem Leben anerkannten Lyrikerin, Philosophin und Humanistin zuwenden. Am Dienstag, 22. Februar 2022, erscheint es.

„Auf der Suche nach einem Autor oder einer Autorin zum Thema ‚1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland‘ stieß ich auf Hilde Domin und konnte mich sowohl ihrem Werk, als auch ihrer Person nicht mehr entziehen“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt über ihre Motivation, im Rahmen des Theaters „Weites Feld“, ein intimes, aber auch aufrüttelndes Stück vorerst nur für die Bühne umzusetzen. Das Theater „Weites Feld“ greift sowohl regionale als auch gesamtgesellschaftliche Themen auf.

Texte von Hilde Domin über die Vertreibung aus der Heimat

Hilde Domins Gedichte und autobiographischen Texte hätten sie sofort angesprochen und etwas in ihr angerührt. „Sie sprechen neben den Erfahrungen einer aus Deutschland vertriebenen Jüdin und ihrer Rückkehr von einer Suche und tiefen Sehnsucht nach Heimat, Verwurzelung und Zugehörigkeit“.

Eine Betrachtung der Biographie Hilde Domins zeigt die prägenden Teile ihres Lebens, die sich in einer Vielzahl ihrer Arbeiten äußern. 1909 wurde sie als Hilde Löwenstein in Köln geboren. Sie studierte in Heidelberg, Köln und Berlin Jura, Philosophie und politische Wissenschaften. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste sie ihrer Heimat für 22 Jahre den Rücken kehren und ein Leben im Exil verbringen.

Mit ihrem Ehemann, dem jüdischen Kaufmannssohn und Archäologiestudenten Erwin Walter Palm, gelangte sie über Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada schließlich in die Dominikanische Republik, wo sie als Übersetzerin arbeitete und letztendlich – unter dem Einfluss ihrer Flucht und einer problembehafteten Beziehung mit ihrem Mann zunehmend seelisch vereinsamt – mit dem Schreiben begann.

Von Anfang an schrieb sie auf Deutsch, nannte diese Entscheidung eine „Alternative zum Selbstmord“, und wurde mit über 50 Jahren schließlich zur Poetin. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1954 veröffentlichte Hilde Domin Gedichtbände, autobiographische Texte, einen Roman sowie Essays. Ihr Künstlername war in Anlehnung an den einstigen Wohnort Santo Domingo entstanden.

„Ich habe den Glauben an die Menschen nie verloren, und das ist etwas ganz Einzigartiges. Trotz all der schrecklichen Sachen. Das ist ein Glück“, wird die Autorin später zitiert werden.

Cover der CD mit Texten der Schriftstellerin Hilde Domin (1909-2006) - eingesprochen von Katharina Burges aus Brandenburg an der Havel und Karen Schneeweiß-Voigt aus Netzen. Quelle: André Wlodarski

Dem künstlerischen wie menschlichen Ausdruck der Dichterin widmet sich in „Hilde Domin – Ich ging heim in das Wort“ auch die Brandenburger Musikerin Katharina Burges mit der Wahl der musikalischen Werke zum Programm. „Im Vorfeld erschien es mir relativ kompliziert, Musik auszuwählen, die passend für eine Hilde-Domin-Lesung scheint“, sagt Burges. „Zum einen laden die Texte weniger ein, untermalende Musik einzuarbeiten, zum anderen stehen sie alleingültig im Raum, ohne einer weiteren Präzisierung oder musikalischen Ausstattung zu bedürfen.“

Eine angemessene Auswahl der musikalischen Umrahmung traf die Pianistin, Komponistin und Opernsängerin dennoch und brachte klassische Stücke wie von Schubert und Chopin, jüdische Traditionsweisen und Eigenkompositionen in das Projekt mit ein, die sie selbst am Piano und teils gesanglich interpretiert. „Damit werden die Texte in Dialog mit der Musik zu einem ganz eigenen Leben erweckt werden“, beschreibt Karen Schneeweiß-Voigt die abwechslungsreiche Gestaltung.

Hilde Domin schreibt über den Schmerz über den millionenfachen Tod

Besonders eindrucksvoll zeigt sich eine Symbiose zwischen Text und Musik im Stück „Graue Zeiten“, das den Schmerz über millionenfachen Tod und tausendfacher Vertreibung jüdischer Menschen und ihrer Kultur in einem emotionalen Vortrag von Schneeweiß-Voigt und einer freien Piano-Improvisation von Burges packend äußert.

Hier gibt es die CD Bestellt werden kann die CD beim Theater „Weites Feld“ unter https://theater-weites-feld.de/hilde-domin-ich-ging-heim-in-das-wort/ Ein digitaler Download ist möglich unter https://schneeweiss-burges.bandcamp.com/

Aufgeführt werden konnte das Stück „Hilde Domin – Ich ging heim in das Wort“ unter den Pandemie-Bedingungen bisher lediglich in Potsdam und in Brandenburg an der Havel. Das Landeskulturministerium gewährte eine Corona-Hilfe in Form von Mikrostipendien. Dadurch ergab sich im vergangenen Jahr die Möglichkeit, das Programm auch als Hörbuch zu gestalten und somit weitere Aufmerksamkeit zu erfahren.

Produziert wurde das Album zum Programm von André Wlodarski und Matthias Kasparick im Landhaus-Tonstudio in Bensdorf und kann nun, trotz der durch die Knappheit von Rohstoffen bedingten Verzögerung im Presswerk, rechtzeitig zum Todestag der Autorin ausgeliefert werden.

Pünktlich zum Todestag von Hilde Domin

Denn am heutigen Dienstag vor 16 Jahren starb Hilde Domin 96-jährig in Heidelberg. Mit ihrem Album halten Karen Schneeweiß-Voigt und Katharina Burges die Künstlerin, deren Gedichte in mehr als 26 Sprachen übersetzt wurden und die sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Versöhnung einsetzte, in einer angemessenen und liebevollen Erinnerung.

Von Torsten Gränzer