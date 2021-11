Komiker Kurt Krömer kündigt Buch über seine Depression an

Berlin

Der Berliner Komiker Kurt Krömer veröffentlicht kommenden März ein Buch über seine psychische Erkrankung. Der Titel lautet „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression“. Das Buch solle für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten werben und sei gleichzeitig kein Leidensbericht, sondern eine Liebeserklärung an das Leben und die Kunst, heißt es vom Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln. Krömer hatte im März in seiner RBB-Sendung „Chez Krömer“ erstmals offen über seine schwere Depression und seine Zeit in einer Tagesklinik gesprochen.

Das Cover des Buches "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression" von Kurt Krömer. Quelle: Verlag Kiepenheuer & Witsch/dpa

Kurt Krömer: „Ich war 30 Jahre depressiv“

Der KiWi-Verlag zitiert den Comedian („LoL“), der eigentlich Alexander Bojcan heißt („46 Jahre alt, trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater“) mit den Worten: „Ich war 30 Jahre depressiv. Ich muss damit leben. Und ich habe keinen Bock, das zu verheimlichen.“ Bojcan breche ein Tabu nicht um des Tabubrechens willen, sondern um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden oder auch eine jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben.

Bei Instagram bewarb Krömer das Buch am Mittwoch und erhielt Zehntausende Likes und viele unterstützende Kommentare.

RND/dpa