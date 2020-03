Frauen verstehen sich gut darauf, Brücken zu bauen. Wie OUM aus Casablanca. Sie verbindet die Sounds der West-Sahara und seiner Instrumente kongenial mit europäischen Spielweisen, darunter Jazz. So ergeben die Oud, eine Art Laute, Trompeten, Saxofon und Keyboards ein reizvolles Miteinander – am Mittwochabend in Berlin.