Die Landeshauptstadt sehnt sich nach Kultur zum Erleben. Und die Fête de la Musique 2020 hat dies den Potsdamern am 20. und 21. Juni geboten. Doch die 16. Auflage musste sich an die Corona bedingten Auflagen halten: keine Großveranstaltungen, viel Abstand. Wie ging das?

Natürlich übers Internet. Die meisten Angebote waren vor allem als Livestream zu verfolgen. Quasi Konzerte to go, Partys zum Mitnehmen, wohin immer man wollte.

Zur Galerie Solisten und Bands traten wieder in ganz Potsdam bei der Fête de la Musique auf. Diesmal lief vieles über das Internet. Außerdem war im T-Werk das erste Theaterstück nach der Corona-Pause zu sehen. Ein Einblick in Bildern.

Als neues Modell erfanden die Künstler rund um die Fête die „Streamwanderung“. Eine Horde Liedermacher begibt sich auf den Weg und sucht Orte von denen aus musikalische Erfreunisse in die Welt geschickt werden. Ernstgemeint, Mathias Wildenbruch, Freddy Knoerre und Martin Goldenbaum konnten im Stream beobachtet werden.

„Echte“ Auftritte gab es aber auch. Das Lazzig Jazzkollektiv spielte in den Straßen der Innenstadt und Hannes Kreuziger gab eines seiner Zaunkonzerte an der Glienicker Brücke. Im Innenhof des Waschhauses traten die Potsdamer Nachwuchsmusikerin und Singer-Songwriterin Salome, Eric Zobel, Robert Bernier, die Band Through Colours und Adam Wendler auf. Im – rasch ausverkauften – Lindenpark gab es bei „Kultur unter den Linden“ an einer Open-Air-Bühne am Sonntagnachmittag mit mehreren Bands.

