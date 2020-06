EchtJetzt?! Dota eröffnet Live-Konzertreihe in Potsdam

Potsdam

Es ist so weit: Alle Potsdamer Kulturausgehungerten bekommen wieder Konzerte auf die Ohren. Der Nikolaisaal startet am 12. Juni mit der Band Dota eine Konzertreihe unter besonderen Bedingungen. „Wir wollen Kunst wieder ermöglichen und den Künstlern eine Bühne geben“, sagt Geschäftsführerin Heike Bohmann. „Es gibt sehr viele Menschen, die auf Kulturentzug sind. Wir selbst sind es auf jeden Fall!“

Die Reaktion darauf, dass bald wieder Konzerte gespielt werden, sei laut Bohmann bei allen gleich gewesen: ein ungläubiges „Echt jetzt?!“. Deswegen ist genau das der Titel der Konzertreihe geworden. „Das ist jetzt unser Corona-Festivalname und als Hashtag für andere Veranstalter geöffnet.“ Das T-Werk und das Waschhaus hätten schon Interesse daran angemeldet. „Die Hoffnung ist, dass wir unter diesem Hashtag sehen, was in Potsdam so läuft“, erklärt Bohmann. Sie ist sehr froh, der Hauptstadt Berlin damit einen Schritt voraus zu seien. Dort bleiben die Konzerthallen nämlich noch bis zum 31. Juli geschlossen.

Eröffnung mit intimen Dota-Konzert

In Potsdam dagegen ist viel los. Ab dem 12. Juni bis zum 5. Juli werden täglich Konzerte im Foyer des Nikolaisaals gespielt. Von Klassik über Singer/Songwriter bis hin zu Mitmach-Kinderkonzerten. So spielen Mandolinist Avi Avital (13. Juni), das Tingvall Trio (20. Juni), die Pianistin Ragna Schirmer (25. Juni), die Cellistin Tanja Tetzlaff (29. Juni) und der Soul-Blues-Sänger Jesper Munk (26. Juni) in Potsdam. „Wir versuchen mit den Künstlern, die schon einmal bei uns gespielt haben, unsere gesamte Bandbreite zu zeigen“, erklärt Bohmann das Programm, das sie mit ihrem Team in nur drei Wochen auf die Beine gestellt hat.

#Echtjetzt?! kein Ersatz für Musikfestspiele Die Konzertreihe #Echtjetzt?! soll nicht das diesjährige Programm der Musikfestspiele ersetzen. Dieses wurde zur Corona-Eindämmung auf das Jahr 2021 verschoben. 80 Prozent des Programms konnten auf denselben Wochentag wie ursprünglich geplant gelegt werden. Neue Termine sind online über den neuen Festspielkalender 2021 zu finden. Die Veranstaltungsnummer ermöglicht eine eindeutige Zuordnung. Tickets bleiben gültig, werden aber auch erstattet oder in Gutscheine umgewandelt.

Den Anfang macht die Band Dota. Sie füllt normalerweise locker den Festsaal Kreuzberg in Berlin mit mehr als 1000 Menschen. Vor maximal 75 Menschen im Nikolaisaal-Foyer in Potsdam zu spielen, macht sie dennoch „wahnsinnig froh“. „Ich liebe es, vor Menschen zu spielen,“, sagt die Sängerin Dota Kehr, „egal in welcher Konstellation.“ Seit ihrem letzten Konzert am 3. März in München stand sie nicht mehr vor Publikum. „Ich habe vier Streaming-Konzerte gespielt. Das macht Spaß, aber es ist eine seltsame Stille nach den Liedern. Da freue ich mich sehr, wieder mit Publikum zu spielen“, erzählt sie. Trotz Corona-Pause war sie produktiv.

Dota haben das neue Album „Maleko“ herausgebracht. Dabei wurden Gedichte der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko in vielen Duetts vertont. Maléko lebte und schrieb vor etwa 100 Jahren in Berlin. Ist das neue Album mit Gedichtvertonungen also sowieso etwas für kleinere Konzerte? „Ich glaube, es wird dem nicht schaden“, sagt Dota Kehr. „Es ist kein Album, das wir in Clubs spielen würden. Wir planten das für Theater und Open-Air-Bühnen.“ Die Duett-Partner werden in Potsdam voraussichtlich fehlen. Dota Kehr spielt nur mit ihrem Gitarristen Jan Rohrbach.

Das neue Album vertont Gedichte der Dichterin Mascha Kaléko. Quelle: Kleingeldprinzessin Records/Broken Silence

Konzerte unter strengen Auflagen

Während die Musik in kleinerer Atmosphäre das Publikum einfacher rührt, soll sich im Publikum möglichst niemand berühren. Trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen müssen strenge Auflagen bei Konzerten erfüllt werden: Maximal 75 Menschen im Foyer, die ihre Kontaktdaten angeben und 1,5 Meter Abstand halten sowie Masken beim Betreten des Gebäudes tragen müssen. Auf Sitzplätzen gilt keine Maskenpflicht.

Gerade beim Thema Abstand stellt sich unweigerlich die Frage, warum nicht im weit größeren Nikolaisaal gespielt wird. Heike Bohmann erklärt: „Wir haben im Foyer den großen Vorteil, dass wir vor und nach den Konzerten ordentlich durchlüften können, ohne die Klimaanlage zu nutzen.“ Die besonders für Konzerte wichtige Akustik würde auch kein Problem werden. „Wir spielen immer im Foyer. The Voice und die Kammermusikreihe spielen dort. Akustisch ist das dort sehr gut“, sagt sie. Ohnehin sei das Format für 75 Menschen geeigneter, weil dort eine schönere Atmosphäre sei. „Man verliert sich sonst in so einem großen Saal“, sagt Bohmann.

Heike Bohmann, Geschäftsführerin des Nikolaisaals. Quelle: Stefan Gloede

So kommen Sie an Tickets

Für die Konzerte der Konzertreihe wird es keine Möglichkeit geben, Karten online zu bestellen. „Das Ganze soll in einem familiären Rahmen stattfinden“, sagt Bohmann. Wer Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr beim Ticketservice oder telefonisch unter 0331 2888 828 Karten bestellt, wird sich über die Preise möglicherweise erschrecken. Weil weniger Publikum kommt, wird für die Künstler entsprechend mehr verlangt. Im Nikolaisaal gehen aber alle Einnahmen an die Künstler. Das Personal des Hauses wird von der Stadt und dem Land bezahlt. „Die Stadt hat sich da sehr fair verhalten“, lobt Bohmann.

Von Jan Russezki