Partykracher am Fließband

Berlin

Irgendwann an diesem randvollgepackten, sehr lauten Konzertabend beleuchtet ein einsamer Lichtkegel eine leere Stelle auf der ansonsten abgedunkelten Bühne. Es ist die Stelle, an der eigentlich Demba Nabé gestanden und gesungen hätte: „You and I gonna walk on forever“. Nun singen die verbliebenen Seeed-Frontmänner Peter Fox und Frank Dellé die symbolischen Zeilen und widmen sie dem 2018 überraschend verstorbenen Nabé – es soll die einzige Erwähnung bleiben.

Man kann von demKonzert am Mittwoch – einem von zwei in der restlos ausverkauften Max-Schmeling-Halle – nicht erzählen, ohne dieses Schweigen zu erwähnen. Immerhin war es das erste große seit einer langjährigen Tourpause in der eigenen Heimat, der Stadt in der auch Nabé gelebt hat. Und immerhin war lange gar nicht klar, ob Seeed überhaupt weiter machen würden nach diesem Verlust.

Demba alias Boundzound hat eine Leerstelle in der Band hinterlassen. Quelle: krizzi with the k!

Stattdessen aber meldeten sie sich mit einem Paukenschlag von Album zurück: „Bam Bam“ heißt es, eroberte sogleich die deutschen Charts und bietet genau jenen tanzbaren Party-Soundtrack aus Dub, Dancehall, wuchtigen Bläsern und Reggae, für den die Fans Seeed so lieben.

„Bam Bam“ ist auch das Motto für die zugehörige Live-Show der Hauptstadt-Band, wie eine mahnende Erinnerung hängt es als überdimensionale Leuchtreklame über den Köpfen der Musiker: Atem- und pausenlos hauen Fox, Dellé und Co. einen Song nach dem anderen raus, feiern gleich zu Beginn ihres Auftritts das Leben mit ihrem Marching-Band-Cover von Blacks „Wonderfiul Life“.

Zur Galerie Seeed sind zurück in Berlin: In der ausverkauften Max-Schmeling-Halle begeistert die Band ihre Fans. Auch ohne Demba Nabé.

Man kann sich kaum ein Getränk holen, ohne einen entscheidenden Moment zu verpassen, so nahtlos fließen die Hits ineinander. Neben Neuveröffentlichungen wie „G€LD“ sind darunter auch viele Evergreens, denen Seeed für die Live-Version ein neues Gewand verpasst haben. So erhält „Ding“ einen nicht enden wollenden Latin-House-Beat und bei ihrer Berlin-Hymne „Dickes B“ rappen sie den Text erst zur Melodie von M.I.A. („Paper Planes“) , dann zu Justin Timberlakes „Sexy Back“.

Trettmann, Nura und Nosliw als Gäste

Kollaborationen sind aus der Popwelt kaum noch wegzudenken und so verwundert es nicht weiter, dass sich auch Seeed prominente Gäste für „Bam Bam“ an Bord geholt haben: RnB-Künstler Trettmann aus Chemnitz und die Berliner Rapperin Nura etwa, die auf der laufenden Tour auch als Support Act auftritt.

Die beiden kommen im Laufe des Abends genauso auf die Bühne wie der Bonner Reggae-Musiker Nosliw, der seine Karriere eigentlich 2017 beendet hatte. Deichkind, die auf der neuen Platte einen Rap-Part zu „Lass das Licht an“ beisteuerten, werden leider nur als Video eingeblendet.

Rapperin Nura machte das Warm-up und rappte später mit Seeed bei „Sie ist geladen“. Quelle: krizzi with the k!

„Schüttel deinen Speck, Berlin!“ ruft Pierre Baigorry alias Peter Fox dem verschwitzten Publikum zu und gibt auch noch seine melancholische Kreuzberg-Hymne „Schwarz zu Blau“ vom Solo-Album „Stadtaffe“ zum Besten. Als Duo vollführen er und Frank Dellé nun die synchronen Tanzschritte, die sie früher im Trio mit Nabé choreografierten. Nabés Gesangsparts übernimmt einer der Backgroundsänger aus der hervorragenden zwölfköpfigen Band.

Nach anderthalb Stunden Durchtanzen endet das Konzert mit „Aufstehn“ – ein sanfter Rausschmeißer in die regnerische Berliner Nacht. Wer jetzt durch die Kotze am Kotti stiefeln muss und verzweifelt an den bevorstehenden Winter denkt, pfeift dabei leise eine Seeed-Melodie vor sich hin. Denn so ist das mit ihrer Musik. Sie wirkt therapeutisch, wie ein Lichtstrahl im trüben November-Grau.

Lesen Sie dazu auch:

Von Maike Schultz