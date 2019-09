Potsdam

Wer sich wieder einmal dem Wüten der Gitarren hingeben möchte, der ist herzlich eingeladen. Denn bei den Black Mirrors und Valley Of The Sun gibt’s auf die Mütze.

22. September: Black Mirrors

Richtig viel Rotz in der Röhre hat Marcella Di Troia. Wie gemacht für ihre drei Begleiter. Der Bass wummert. Die Felle müssen ganz schön was aushalten. Und die Gitarre darf wüten. Herrlich. Die Black Mirrors aus Brüssel haben tiefe Blicke in die Musikgeschichte geworfen.

Ohne nachzubeten scheinen die Siebziger das prägende Jahrzehnt. Die Belgier, bereits auf Tour mit The Vintage Caravan, zeigen Elan und bedienen sich bei klassischem wie hartem Rock, dem aus der Garage und beim Blues. Zeigen auf ihrem Debüt „Look Into The Black Mirror“ eine frische Haltung. Kompakte, straffe Songs, die sich in die Ohren fräsen. Geben Gas oder bremsen, falls nötig. Ein Stück geht auf die Langstrecke für zwölf Minuten.

28. September: Valley of The Sun

Es ist wie ein Erwachsen. Wie aus der Dämmerung tauchen Bass und eine sich wiederholende Gitarren-Figur auf. Dann mischt sich das Schlagzeug ein und massive Riffs dröhnen hinaus in die Weite. Sie künden von der Ankunft der alten Götter.

Qualität aus Ohio: Valley Of The Sun. Quelle: Promo

„Old Gods“ heißt denn auch das aktuelle Album von Valley Of The Sun, das die Band aus Cincinnati/ Ohio mit nach Berlin bringt. Sie kann durchaus massenkompatible, soll heißen, eingängige Stücke liefern. Allerdings auch diese mit dem gewissen Punch in die Magengrube.

Valley Of The Sun beziehen flirrende Akustik-Instrumentals ebenso mit ein wie die ganze wummernde Größe, die schleppend, brachial und erschütternd zwischen Hardrock, Stoner und Desert Rock zu haben ist. Sänger und Gitarrist Ryan Ferrier hält das Ganze überragend zusammen. Und ja, neben wüstem Gitarren-Radau gibt es auch – Kuhglocken.

Die Konzerte: Die Black Mirrors spielen am Sonntag, dem 22. September, um 22.30 Uhr im Quasimodo in Berlin-Charlottenburg. Valley Of The Sun treten am Samstag, dem 28. September, um 18.,30 Uhr im Cassiopeia in Berlin-Friedrichshain auf.

Von Ralf Thürsam