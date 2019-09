Und dann pfeift er auch noch dazu: Bror Gunnar Jansson atmet die letzten Zeilen des Auftaktstücks seines neuen Albums mit einem Röcheln aus. Eben noch hat der Schwede durchs Megafon eine tatsächliche Begebenheit durchlitten: Die Geschichte der Journalistin Kim Wall. Sie stieg in das U-Boot, das der Erfinder Peter Madsen allein gebaut hatte. Ein tödliche Entscheidung. Auch sonst kramt die Ein-Mann-Band so einige Verbrechen und Moritaten hervor. Alle wahr. Mal kommen seine Lieder getragen oder klapprig daher, dann wiederum recht füllig. Wenn man das vom Schlagwerk, das Bror parallel zur schleppenden, aber heavy und bluesy Stromgitarre bedient, überhaupt sagen kann. Doch er zieht bisweilen noch weiter das Tempo an. Ein Ein-Mann-Inferno aus Country, Folk und Blues. Nicht nur der unerhörte klang, auch seine Geschichten lassen einen sobald nicht los. Nordisch, düster und peinigend gut.

Bror Gunnar Jansson:The Found My Body In A Bag. Playground/Playground Music Publishing.

Wut im Blut.Das immerfort in Wallung gerät. Keine schlechte Ausgangsposition, um dem Blues-Rock mal so richtig in den Hintern zu treten. Die Blues Poets aus Hamburg bekommen das hin. Sogar schön dreckig fällt ihr jüngstes Album aus. Was an Sänger Gordon Grey liegt. Der gibt den angry man. Insbesondere aber liegt es an Marcus Nepomuc Deml. Der in Prag geborene deutsche Gitarrist ist längst kein unbeschriebenes Blatt. Eher ein Kompendium in Sachen Musik. Gefragt im Studio und auf der Bühne. Deml gibt den meisterliche Gitarrero. Er studierte in Los Angeles, betrieb das Ambient-Projekt Earth Nation, gründete Errorhead und vor drei Jahren die Blue Poets, zu denen noch Felix Dehmel am Schlagzeug und Phil Steen (Bass) gehören. Die vier schnappen sich, was nötig ist. Punktlandung.

The Blue Poets: All It Takes. Triple Coil Music/Broken Silence.