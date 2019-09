Sie kann sich ganz und garauf ihre mal wunde, mal wunderbar sehnsüchtig ausholende Stimme verlassen – Angie McMahon. Lediglich die akzentuierte Gitarre, ein bisschen Brummel-Bass und ein präzises Schlagzeug reichen der Australierin aus, um sich voll in sparsam akustische und rockige Stücke reinzuknien. Eine komprimierte Leistung. Angie könnte so als die jüngere Version von Chrissie Hynde (The Pretenders) durchgehen. Verausgabung, Überschwang und Verzückung liegen dicht beieinander. Aufsässig und außergewöhnlich.

Angie McMahon: Salt. Angie McMahon/Rough Trade.

Die Schweizerin Pamela Méndez bastelt vertrackte Rhythmen zusammen, entlockt der Elektronik aufschlussreiche Klänge und gibt sich auch als bisweilen sirenenhafte Sängerin bemerkenswert unabhängig. Avancierter Pop, offen für nordisch geprägten Jazz, ambiente Hallräume und Rock. Widerborstig und wendungsreich, kurz sehr unerschrocken. Der anspruchsvollen Künstlerin aus dem Aargau sollte das Augenmerk gelten.

Pamela Méndez: Time. Promote Love Records/Recordjet/Edel.