Berlin

Roxy-Music-Frontmann und Solokünstler Brian Ferry beehrte am Samstag die Hauptstadt. Seine Songs wie „Slave to Love“, „Jealous Guy“ oder auch „Don’t stop the Dance“ sind Welthits. Maurice Wojach war für die MAZ im Berliner Tempodrom dabei.

Wie war Bryan Ferry drauf?

Der 73-Jährige wirkt zufrieden mit sich und seinem Werk. Noch immer ein bisschen Dandy, vor allem aber Gentleman – nämlich dann, wenn er vom Publikum gefeiert wird und freundlich winkend reagiert.

Wie waren Sound und Bühne?

Imponierend ist vor allem, was für ausgezeichnete Musiker Ferry um sich gescharrt hat. Insbesondere die Unterstützung der Background-Sängerin und des Sängers tut dem Sound gut und sorgt für stimmliche Vielfalt – neben dem gewohnt brüchigen Timbre des Altmeisters.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Mag sein, dass ein paar der Zuschauer sich selbst verflucht haben. Denn: Parallel lief das Champions-League-Finale. Aber der klaren Mehrheit ist anzumerken, dass sie Stil und Sound von Roxy Music und Mastermind Ferry noch immer verehren.

Was waren die besonderen Momente der Show?

Spätestens als zwei große Diskokugeln hinabschweben, beginnt die heilige Messe der Ferry-Verehrung. Das Greatest-Hits-Gewitter geht los. Spätestens als „More Than This“ und Co. gespielt werden, schwelgen die 3500 Fans selig in alten Zeiten.

Fazit

Bryan Ferry spielt nicht nur die geforderten Hits, sondern arrangiert sie einfallsreich um und kramt den einen anderen persönlichen Favoriten hervor. Etwa mit „In Every Dream Home a Heartache“ – einem Song über die devote Zweisamkeit mit einer Gummipuppe – beweist er, dass er viel mehr geschaffen hat als 08/15-Radiohits für die tägliche Berieselung.

Von Maurice Wojach