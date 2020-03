Wie kommen Künstler und Veranstalter mit dem Auftrittsverbot klar?

Potsdam

Soloselbstständige. Das Fachwort des Statistischen Bundesamtes war bisher nicht einmal den Betroffenen geläufig. Soloselbstständige haben keine Angestellten, sondern machen alles auf eigene Rechnung. Darunter fallen auch Musiker, Tänzer, Maler und Schriftsteller. Die Stilllegung allen öffentlichen Lebens trifft freie Künstler besonders unmittelbar. Ohnehin leben viele von ihnen auf äußerster Kante und müssen immer sehen, dass sie ihre Miete reinbekommen.

Kein Ausfallhonorar

Der Geiger Kallweit und der Lautenspieler Colell wollten an diesem Samstag im Schloss Caputh als Ensemble Ombra e Luce eine musikalische Reise von Venedig nach Nürnberg aufführen. Ihr Vertrag mit dem Veranstalter enthält den Passus, dass bei „höherer Gewalt“ kein Anspruch auf ein Honorar besteht. Der Ausrichter ihres Konzertes hat ebenfalls Verluste zu verkraften. Andreas Zadow, Vorsitzender des Fördervereins der Caputher Musiken, wird den Musikern kein Ausfallhonorar anweisen können, hofft aber, das Konzert im nächsten Jahr nachholen zu können. Viele höchst unerfreuliche Fragen sind entstanden. Sein Verein sitzt auf Einnahmen ohne Gegenleistung. Wie erfolgt die Rückerstattung für die Konzerttickets? Wer übernimmt die Vorverkaufsgebühren? Erwarten auch die Zuwendungsgeber ihr Geld zurück? Gemeinde, Kreis und Land tragen etwa die Hälfte der Kosten und haben die Anträge des Vereins in einem bürokratischen Prozess bewilligt. Die Förderung soll den konkreten Events zugutekommen und Fixkosten der Geschäftsstelle anteilmäßig abdecken. Wie lässt sich das alles auseinanderrechnen?

Gastsspielreise abgesagt

Auch die Tänzerin Laura Heinecke hat es schwer getroffen. „Mit der Kindertheaterproduktion des Potsdamer T-Werks, ,Das kleine Licht bin ich’, haben wir im letzten Jahr in München den Preis der Kinderkulturbörse gewonnen. Dotiert war der Preis mit fünf Gastspielen in Bayern, die jetzt im März stattfinden sollten und ausgefallen sind“, sagt sie am Telefon. Sie und der mitwirkende Jazzpianist Nico Schulze konnten jeweils mit einer Gage von etwa 2500 Euro rechnen. Drei weitere Gastspiele der Potsdamer am Theater Rüsselsheim Mitte April wurden auch bereits gestrichen. Und Heineckes geplante Residenz als Künstlerin am E-Werk in Freiburg ist passé. Ob sie Ausfallhonorare geltend machen kann, weiß sie noch nicht.

Hilfspakete werden geschnürt

Der Landesverband Freie Theater Brandenburg e.V. schickte am 25. März eine Mail an sie und an 33 freie Theater im Land Brandenburg, um über den Stand der Hilfsmaßnahmen zu unterrichten. Die Investitionsbank des Landes hat ein Soforthilfe-Programm gestartet, die Künstlersozialkasse hat Zahlungserleichterungen bekanntgegeben und ein Maßnahmepaket des Bundes könnte nächste Woche starten, wenn es der Bundestag beschließt. Landesverbandschef Frank Reich schreibt in einem Rundbrief: „Es fehlt in allen bisherigen Programmen an Notfallfinanzierungen für gemeinnützige Vereine und gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Daran sitzt das Potsdamer Kulturministerium. Das ist mir, auf Nachfrage, zugesagt worden.“

Hilfspakete vom Staat Rettungsschirm: Das Land Brandenburg will einen Rettungsschirm mit einem Umfang von 1 Milliarde Euro auflegen. Die notwendigen Beschlüsse dazu sollen Anfang April vom Landtag Brandenburg verabschiedet werden. Soforthilfe: Das Land hat ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 7,5 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen und Selbständige aufgelegt, dass sich explizit auch an kleine Kultureinrichtungen und freie Kulturschaffende richtet. Sie können ab sofort über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Zuschüsse zwischen 9000 Euro und 60.000 Euro beantragen. Weitere Informationen: www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-informationen/aktuelle-unterstuetzungsangebote/ Kulturförderung: Das Kulturministerium wird die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen wie geplant fortsetzen. Auch die bereits beantragte Projektförderung soll grundsätzlich weiter fortgeführt werden. Damit sollen vor allem Personalausgaben gedeckt und eine existenzielle Gefährdung von Einrichtungen und Projekten verhindert bzw. abgedämpft werden. Weitere Maßnahmen: Das Kulturministerium prüft zusätzlich zur bestehenden eigenen Förderung und der Soforthilfe des Landes sowie in Ergänzung des in Vorbereitung befindlichen Bundesprogramms weitere Hilfsmaßnahmen. Entsprechende Fördergrundsätze werden derzeit erarbeitet.

Besonders hart trifft das Coronavirus die nicht geförderten freien Träger. Etwa das Poetenpack und das Neue Globetheater leben allein von Zuschauereinnahmen. Auch in der Kulturszene gibt es Große und Kleine und sie haben alle eine Daseinsberechtigung. Keine Existenzsorgen müssen sich das Staatstheater Cottbus oder das Hans-Otto-Theater Potsdam (HOT) machen. Für die wegfallenden Eigeneinnahmen, die bei etwa zehn bis 15 Prozent liegen, müssen die Städte und das Land als Gesellschafter einspringen. Die Potsdamer Intendantin Bettina Jahnke legt deshalb aber nicht die Hände in Schoß. „Wie heute habe ich mich das letzte Mal 1989 gefühlt, als wir auch nur von Tag zu Tag denken konnten“, sagt sie und erzählt, dass ihr Haus fünf mögliche Szenarien erarbeitet habe. Kurzarbeit für die Angestellten sieht der Tarifvertrag bisher nicht vor, Überstundenabbau ist angesagt. Die Planung für die nächste Spielzeit, die normalerweise in diesen Wochen abgeschlossen wird, ist ins Stocken geraten. „Wir können ja noch nicht sagen, ob wir die vier ausstehenden Premieren in die nächste Spielzeit verschieben müssen“, so Jahnke.

Rechte an Texten sind teuer

Über Internet-Ersatzangebote hat sich das HOT Gedanken gemacht. Eine erste Kostprobe, die Wohnzimmerlesung des Schauspielers Philipp Mauritz, steht auf der Internet-Seite. Es sei, „als ob eine Notbremse gezogen wurde und die Welt steht still“, sagt er und seufzt, bevor er eine eigene Erzählung vorträgt. Alle anderen Schauspieler sollen folgen, doch es werden vor allem alte Texte von Kleist und Klabund sein, sonst muss das Theater Gebühren an die Rechteinhaber abführen. Aus diesem Grund wurde auch die Idee verworfen, die für das eigene Archiv abgefilmten Aufführungen ins Netz zu stellen.

Matthias Horx sieht Corona positiv

Um die gegenwärtige Welt zu verstehen, empfiehlt Bettina Jahnke einen Text von Matthias Horx, der sich im Netz verbreitet wie das Coronavirus im wahren Leben. Der Zukunftsforscher prophezeit, dass die Menschen schon im September 2020 viele positive Auswirkungen des Shutdowns erkennen werden. Die Ökonomie sei geschrumpft, „ohne dass so etwas wie ein ,Zusammenbruch' tatsächlich passiert“ sei, meint Horx. Die destruktiven Kräfte des Populismus seien gebannt, „weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu einer Corona-Welt“ passe. „In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten“, so Horx.

Tag der Befreiung

Etwa zehn Musiker des Staatsorchester Frankfurt (Oder) helfen freiwillig beim Notfalltelefon der Stadt Frankfurt aus, erzählt Orchestersprecher Uwe Stiehler. „Was sollen wir tun? Die Musiker dürfen sich ja nicht einmal treffen“, sagt er, „aber einige spielen auch auf dem Balkon.“ Das Staatsorchester bangt, ob sein Saisonhöhepunkt stattfinden kann. Am 15. Mai soll auf den Seelower Höhen der 75. Tag der Befreiung mit Dimitri Schostakowitschs gigantischer Leningrader Sinfonie begangen werden.

Theater Brandenburg bis August dicht

Das Brandenburger Theater musste indes vorauseilend alle Vorstellungen bis 31. Juli abgeblasen. Geschäftsführerin Christine Flieger verweist auf eine „Allgemeinverfügung zum Umgang mit Veranstaltungen“ vom 13. März. Der Bürgermeister argumentiert damit, dass das Durchschnittsalter der Konzertbesucher gefährlich hoch ist. Die 51 Musiker und 50 Mitarbeiter des Hauses sind im Zwangsurlaub. Die anderen Häuser in Brandenburg starren auf den 19. April wie das Kaninchen auf die Schlange. Wird die Fabrik in Potsdam die Tanztage durchführen können? Und was ist mit den Musikfestspielen im Juni? Daumendrücken.

Von Karim Saab