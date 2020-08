Potsdam

Erstmals in diesem Jahr gibt es eine Konzertreihe im Innenhof des Landtags. Titel: Kunst zur Zeit. Am Donnerstag war der vorletzte musikalische Abend – eine letzte Chance für das Erlebnis gibt es am 27. August.

Corona gerechte Verteilung der Zuschauer. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Landtag lädt seit dem 9. Juli jeden Donnerstag um 18 Uhr zu kurzen Konzerten und künstlerischen Aufführungen in den Innenhof ein. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst zur Zeit“ meldet sich an jedem der acht Abende jeweils eine Kunstgattung zu Wort. Ob Musik, Text, Theater oder Tanz – die Open-Air-Aufführungen sind jeweils nur etwa 20 Minuten lang, das Publikum steht und kann sich – vom nötigen Sicherheitsabstand abgesehen – frei im Innenhof des Landtages bewegen. Der Eintritt ist frei.

Ein lauschiger Abend im Innenhof des Landtags. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am 20. August trat das Duo Chansan Jalda Rebling und Tobias Morgenstern mit dem Kurzprogramm „Lieder und Geschichten zur Zeit“ auf. Die Schauspielerin und der Akkordeonvirtuose nahmen jüdische Lieder und uralte Texte auf und kommentierten sie. Chasan Jalda Rebling ist eine welterfahrene Spezialistin für Jüdische Musik vom Mittelalter bis in die Moderne. Tobias Morgenstern, ein preisgekrönter und experimentierfreudiger Musiker, überschreitet spielend die Grenzen zwischen den Genres. So vereinen beide Tradition mit Neuem

Am letzten Konzertabend am 27. August wird „Zeitgenössischer Zirkus“ geboten. Zu erleben ist das Ensemble VoLA StageArt.

