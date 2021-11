Berlin

Die Nationalgalerie in Berlin erhält 100 Werke von Gerhard Richter. Ein langfristiger Leihvertrag zwischen der Gerhard Richter Kunststiftung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde am Montag in Köln, dem Wohnsitz des Malers, unterzeichnet.

Die Werke sollen zunächst in der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden und später dann im Museum des 20. Jahrhunderts, das gerade gebaut wird. Dort sollen Richters Werke „im sinnvollen Kontext mit der Sammlung der Nationalgalerie präsentiert werden“, so die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Richter hatte 2019 der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er wünsche sich, dass seine Arbeiten zusammen mit denen anderer Künstler ausgestellt würden – er wolle keine eigenes Museum.

Richter malt nicht mehr– aus gesundheitlichen Gründen

Zu dem Konvolut gehören sowohl fotografisch anmutende Gemälde in Richters charakteristischer Wischtechnik wie „Besetztes Haus“ (1989) als auch Glas- und Spiegelarbeiten wie „Spiegel grau“ (1991) und ein großer Teil des abstrakten Spätwerks. Diese teils großformatigen Gemälde schuf Richter noch als über 80-Jähriger in seinem Atelier in Köln-Hahnwald, bevor er das Malen aus gesundheitlichen Gründen einstellen musste.

Am bekanntesten ist der vierteilige Zyklus „Birkenau“ (2014). Aufgrund seiner überragenden Bedeutung soll er ab 2023 dauerhaft am Kulturforum in den Häusern der Nationalgalerie zu sehen sein. „Birkenau“ besteht aus vier abstrakten farbigen Bildern. Zunächst hatte Richter vier Schwarz-Weiß-Fotografien abgemalt, die Insassen des Konzentrationslagers heimlich aufgenommen hatten.

Später übermalte er diese Bilder aber, so dass die ursprünglichen Motive nicht mehr zu erkennen sind. Das Ergebnis ist durchaus umstritten: Mehrere Kunsthistoriker haben Richter Beliebigkeit vorgeworfen, da man ohne den Titel nie auf die Idee käme, dass die Bilder etwas mit dem Holocaust zu tun haben könnten. Ivan Lefkovits, ein Überlebender aus dem KZ Bergen-Belsen, sagte dagegen: „Ich spüre die Gesamtheit des Holocaust, wenn ich das Bild anschaue.“

Museumsdirektor spricht von einer „Sensation“

Die 100 Arbeiten besitzen einen enormen Wert, da Richter als einer der weltweit einflussreichsten Künstler gilt und seine Werke Spitzenpreise erzielen. „100 Werke von Gerhard Richter für Berlin – es ist und bleibt eine Sensation“, sagte der Geschäftsführende Direktor der Nationalgalerie, Joachim Jäger.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sagte: „Gerhard Richters Werke gehören in diese Stadt, und ich bin sicher, dass sie zu einem anhaltenden Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher werden.“

Mit dem Vertrag verbunden ist auch eine Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wo das Werkarchiv von Gerhard Richter beheimatet ist.

„Kunstkompass“ sieht Gerhard Richter auf dem Spitzenplatz

Der 89-Jährige wird im Ranking „Kunstkompass“ auch in der aktuellen Ausgabe von Oktober 2021 als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit nunmehr 18 Jahren behauptet der gebürtige Dresdner unangefochten die Spitzenposition. Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-Künstler Bruce Nauman, dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel.

Der seit 1970 bestehende „Kunstkompass“ erscheint jährlich im Wirtschaftsmagazin „Capital“. Bewertet und mit Punkten gewichtet werden unter anderem Ausstellungen in über 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museen und Auszeichnungen. Verkaufspreise und Auktionserlöse werden dagegen nicht berücksichtigt.

Von MAZonline