Berlin

Für ihre Filmauswahl auch jenseits des Mainstreams werden bundesweit 245 Kinos mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Mit bis zu 50.000 Euro betragenden Prämien fördert der Bund die Spielstätten „für ein kulturell herausragendes Jahresfilmprogramm“.

In Potsdam-Babelsberg wird das Thalia mit 40.000 Euro gefördert, weitere ausgezeichnete Kinos in Brandenburg sind der Hofgarten in Bad Belzig, das Filmtheater Weltspiegel in Cottbus und das Union-Kino in Luckenwalde (jeweils 30.000). Jeweils 10.000 Euro gibt es für den Scala Kulturpalast in Werder/Havel, das Capitol in Königs Wusterhausen und das Filmtheater Union in Fürstenwalde.

Etat von drei auf fünf Millionen erhöht

Aufgrund des pandemiebedingt eingeschränkten Filmangebots und der Krisenbedingungen sei die sonst übliche Entscheidung einer Jury durch ein automatisiertes Verfahren ersetzt und die Mittel um drei auf insgesamt fünf Millionen Euro erhöht worden.

„Die Kinoprogrammpreise sollen auch dazu beitragen, die Kinovielfalt und die kulturell anspruchsvolle Programmarbeit der Arthouse-Kinos nach der Pandemie zu sichern“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

