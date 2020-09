Potsdam

Fred Kogel kennt sie alle, er hat mit Harald Schmidt gearbeitet, mit Thomas Gottschalk, wenn er jetzt mit 59 Jahren wieder ins Kältebecken des Medienmarktes springt, ist das ein Wagnis, weil dort schon viele Firmen abgesoffen sind. Kogel winkt ab: „Das Wasser ist kalt für den, der die Branche nicht kennt“, sagt er der MAZ. Er selbst ist, ließe sich folgern, mit allen Wassern gewaschen.

Was er mit seiner neuen Firma „Leonine“ plant, die vom Filmset bis hin zu Kino und Fernseh-Auswertung die gesamte Wertschöpfungskette abdecken und eigene Produktionen bereit stellen will, das erklärt der Medienmanager an diesem Mittwoch auf dem 46. Mediengipfel. Veranstaltet wird er vom „Media:Net BerlinBrandenburg“, einem Netzwerk für Medien- und Digitalwirtschaft. Wegen der Pandemie findet dieser Gipfel ohne Publikum statt, einziger Gast ist Kogel. Sein Auftritt ist live per Stream zu sehen.

Anzeige

Die Rede ist von „Goldgräberstimmung“

Manche sprechen bei „Leonine“ von einem neuen „Medienimperium“, das da 2019 in München gegründet wurde. Fred Kogel mag den Hang zur Größe, auch er formuliert saftig, wenn es um die Ziele des Unternehmens geht. Der Fachmann für Unterhaltung sieht eine „Goldgräberstimmung“ für die Entertainmentbranche. Die Sehgewohnheiten würden sich im Moment „radikal verändern“, das herkömmliche, lineare Fernsehen, aber auch Streamingdienste wie „ Netflix“ oder „ Amazon“ befänden sich auf einem Wachstumsmarkt, den auch „Leonine“ beackert. Mehr als 7000 Titel umfasst die Bibliothek der Firma, damit gilt sie als eine der größten Filmrechtehändlerinnen in Europa.

Wird das Kino die Corona-Krise überstehen? „Ich bin der Meinung, dass die Anzahl der Filme in den Kinos reduziert werden muss und wir nach der Pandemie nicht wieder zu gut 900 Kinostarts wie im Jahr 2019 zurückkehren werden.“ Es brauche einen klaren Mainstream-Markt und einen qualitativ hochwertigen Markt fürs Spartenkino, „dann ist Kino auch kommerziell erfolgreich und wird noch lange überleben.“ Nur auf diese Art sei Qualität zu sichern, denn die großen, wirklich teuren Filme „brauchen die Kinoverwertung, um refinanziert werden zu können“, sagt Fred Kogel.

46. Mediengipfel am Mittwoch, 30. September, per Stream von 17 bis 18 Uhr live zu sehen unter www.youtube.com/medianetbb

Von Lars Grote