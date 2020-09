Potsdam

Die DDR hat 40 Jahre existiert. Zehn Jahre länger als Deutschland nun vereint ist. Doch auch 30 Jahre nach Mauerfall und Deutscher Einheit teilt sich die Bevölkerung in Ost- und Westdeutsche. Selbst noch eine ganze Generation später haben sich viele gegenseitige Vorurteile gehalten, gibt es noch immer unterschiedliche Mentalitäten. Und sogar Jugendliche, die von der DDR gar nichts mehr mitbekommen haben, verstehen sich heute noch eher als Ostdeutsche und deuten damit an, dass sie anders sind als Bayern, Westfalen oder Niedersachsen.

Die ARD hat unter Federführung des Rundfunks Berlin Brandenburgs in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Rundfunk eine umfangreiche Dokumentation zusammengestellt, um dem Phänomen Ostdeutschland auf den Grund zu gehen. „Wir Ostdeutsche – 30 Jahre im vereinten Land“ ist ein umfangreiches Projekt, das mithilfe von soziologischen Daten, historischen Erinnerungen und biografische Interviews versucht zu ergründen, was es mit der ostdeutschen Identität auf sich hat.

Marieke Reimann aus Berlin ärgert sich noch heute über die Ossi-Witze aus den 90ern. Quelle: rbb Presse & Information

Am Morgen des 3. Oktober 1990 wachten rund 16,5 Millionen ehemalige DDR-Bürger in einem neuen Land auf – in einem neuen Gesellschaftssystem, mit neuen Regeln und Gepflogenheiten. Was hat das mit den Menschen gemacht? Welche Hoffnungen, Erfolge und Enttäuschungen hatten sie in den folgenden Jahren?

Zu Wort kommen zehn Ostdeutsche unterschiedlichen Alters mit ihren Erinnerungen an die DDR, die Wende und ihr Leben im vereinten Deutschland. Da ist zum Beispiel Heike Förster, die gleich 1990 im sächsischen Hirschfelde bei Zittau einen Drogeriemarkt aufmachte und wenige Jahre später Pleite ging, weil der Ort wirtschaftlich abstürzte und viele in den Westen gingen. „Wir wollten nicht reich werden, wir wollten nur unsere Arbeit machen“, sagt sie heute und muss mit einer minimalen Rente über die Runden kommen.

Andreas Schwanbeck aus Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: rbb Presse & Information

Da ist die 33-jährie Journalistin Marieke Reimann, die sich noch immer über die Ossi-Witze ärgert, die sie als Kind in der Wochenshow gehört hat. Oder Angela Brockmann, die den Niedergang des Sket-Werkes in Magdeburg miterlebte. Oder Andreas Schwanbeck aus Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern, der schon bald seinen Job verlor und sich danach auf Familienfeiern als DJ durchschlug. Heute kann er davon leben und betont, wie viel freier sein Leben nach dem Mauerfalls wurde.

Flankiert werden diese Lebensgeschichten und individuellen Einschätzungen von Menschen aus allen ostdeutschen Bundesländern von historischen Bildern: Mauerfall, Währungsunion, Treuhand und wirtschaftlicher Absturz, der Hungerstreik der Kalikumpel von Bischofferode, die Attacke gegen das Flüchtlingsheim in Rostock-Lichtenhagen, die Massenabwanderung in den Westen, aufkommende Ostalgie-Trends bis zu den Pegida-Aufmärschen und dem Höhenflug der AfD.

Film, Statistik, Statements Die ARD-Dokumentation „Wir Ostdeutsche – 30 Jahre im vereinten Land“ ist ein crossmediales Projekt. Der 90-minütige Dokumentarfilm, der am 28. September um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, wird durch ein Datendossier und Statements von weiteren Ostdeutschen ergänzt. Das multimediale Datenpaket informiert über interaktive Grafiken in 14 Kapiteln über den Stand der Deutschen Einheit. Demografie, Familienstruktur, Arbeitsmarkt, Bildungslandschaft, Gesundheitswesen, Wirtschaftsleistung, Einkommen, Konsumverhalten im Ost-West-Vergleich. Abrufbar unter: reportage.daserste.de/wir-ostdeutsche. Ostdeutsche Persönlichkeiten wurden außerdem gebeten, ihre Erfahrungen mit dem „Ostdeutschsein“ aufzuschreiben und wurden gefragt, ob es noch sinnvoll ist, heute von „Ostdeutschen“ und „Westdeutschen“ zu sprechen. Abrufbar unter: reportage.daserste.de/ostdeutsch-sei-was-heisst-das. Der Film kann bereits in der ARD-Mediathek gestreamt werden.

Im Wechsel dazu die Kommentare der Interviewten zwischen Empörung und Frust wenn es um den Kahlschlag der ostdeutschen Industrie und die Invasion der Berater und Glücksritter aus dem Westen geht. Ambivalent auch die Einschätzung von Pegida und AfD. Abscheu folgt da auf Verständnis. Es ist eine aufrichtige Dokumentation, die versucht ein breites Spektrum von Meinungen abzubilden.

Andreas Brohm, Bürgermeister von Tangerhütte in Sachsen-Anhalt Quelle: rbb Presse & Information

Denn über die AfD wird nicht nur geredet. Sie kommt auch zu Wort. In der Person des Bundestagsabgeordneten von René Springer aus Eberswalde. Er erzählt wie er, der 1989 zehn Jahre alt war, in seiner Jugend SPD-Mitglied wurde, dann mit der Bundeswehr nach Afghanistan ging und seitdem davon überzeugt ist, dass Menschen aus diesem Kulturkreis nicht nach Deutschland kommen sollen.

Im Kontrast dazu der gleichaltrige Andreas Bohm aus Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. Er gehörte zu denen, die in den 90ern in den Westen gingen und dort jahrelang Großveranstaltungen managte. Heute ist er Bürgermeister in der Fünfeinhalbtausend-Einwohner-Gemeinde in einem ökonomisch abgehängten Landstrich. Bohm ist trotzdem zuversichtlich und sagt Sätze wie, „Bürgermeister ist das letzte Abenteuer in Deutschland“. Der Mann will etwas bewegen.

„Wir Ostdeutsche“ hilft, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, welcher wirtschaftliche und soziale Tornado durch den Osten gepflügt ist, und warum es mit Helmut Kohls „blühenden Landschaften“ nicht so schnell etwas werden konnte. 30 Jahre später ist im Osten eben immer noch vieles anders.

Von Mathias Richter