Niedergörsdorf

Mit dem Konzert der Band Mia endet das "Addicted to Music"-Festival. Die MAZ war beim Abschluss der Musikveranstaltung in Niedergörsdorf dabei.

Wie waren Mia drauf?

Wie Schokosüchtige, die notfalls auch den abgelaufenen Milka-Weihnachtsmann vom vorletzten Jahr aus dem Regal holen. Trotz der ungewohnten Umstände wirken Mieze und ihre drei Mitstreiter hungrig, die Songs des pünktlich zur ganzen Corona-Misere veröffentlichten Albums "Limbo" live zu spielen. Schließlich fielen andere eingeplante Konzerte der Elektropop-Band erstmal aus.

Wie waren Sound und Bühne?

Die rund 180 Quadratmeter große Bühne ist absolut festivaltauglich und würde sich auch für weit mehr als die maximal zugelassenen 1000 Besucher eignen. Allerdings sind es ein paar hundert weniger, die nun die exklusive Gelegenheit nutzen, bei besten Sound im Radius von 1,60 Meter um ihre im Boden verankerten Stühle zu tanzen.

Mia-Sängerin Mieze auf der Bühne des "Addicted to Music"-Festival in Niedergörsdorf. Quelle: Maurice Wojach

Wie war die Stimmung im Publikum?

Eine unter strikten Beschränkungen zu nutzende Wiese ist nunmal kein Club. Aber: Vielleicht feiern die Fans gerade deshalb ihre Band mit vollem Körpereinsatz. Das Publikum ist sehr gemischt und alleine das erzeugt dann doch das gewisse Festivalfeeling. Rentner recken die Fäuste, Rollstuhlfahrer können sich auf der Wiese endlich mal ohne Gedränge weiter vorne platzieren. Und direkt vor der Bühne tanzt sich ein Kind in den Schlaf.

Was waren die besonderen Momente der Show?

Der entscheidende Moment bezieht sich auf den ganzen Versuch, mit einem Festival der Corona-Pandemie zu trotzen. Und er fand schon vor den Konzerten von Nena am Freitag und Mia am Sonntag statt: Da nämlich ploppte aus der Homepage von "Addicted to Music" die Nachricht auf, dass der Rest der geplanten Auftritte abgesagt wird.

Ein bitterer Moment, haben hier auf der grünen Wiese doch Idealisten aus der gebeutelten Konzertbranche mit viel Herzblut der coronabedingten Kulturarmut etwas Beeindruckendes entgegengesetzt.

Die Band Mia auf der Bühne des "Addicted to Music"-Festival in Niedergörsdorf. Quelle: Maurice Wojach

Fazit?

Das Team von "Addicted to Music" hat es mit Improvisation und Akribie geschafft, in einem Ausnahmezustand Konzerte auf die Bühne zu bringen. Leider haben zu wenige Menschen daran teilgenommen. Das Festival scheint sich nicht im geringsten zu rechnen. Etliche Auftritte wurden abgesagt, unter anderem die des Popsängers Mike Singer und von Keimzeit. Manche werden verlegt, die Details dazu sind aber noch nicht bekannt.

Das Mia-Konzert bietet alleine schon wegen der vielen neuen Kopf-hoch-und-weitermachen-Songs einen thematisch passenden Abschluss. In "Limbo" heißt es "Mag mein Glas halbvoll / Sing' lieber Dur als Moll / Will in harten Zeiten / Einhörner reiten." Dieser Optimismus ist auch den Festivalveranstaltern zu wünschen. Es war ein würdiger Abschluss. "Wir haben es genossen!", sagt nicht nur die Mia-Sängerin Mieze.

Von Maurice Wojach