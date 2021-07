Ai Weiwei will es wissen. Cornelia Schleime und Shira Wachsmann auch. Wo sind die Grenzen der Freiheit? Unter welchen Voraussetzungen kann ein Mensch frei sein? Was ist überhaupt Freiheit? In der Ausstellung „Die Freiheit, frei zu sein“ in der Kunsthalle Bahnitz (Havelland) beschäftigen sich 21 zeitgenössische Künstler mit so grundsätzlichen Fragen.