Potsdam

Der Kulturmanager und Musikwissenschaftler Alexander Hollensteiner ist seit sechs Jahren Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam (KAP). Unter seiner Leitung baute der Klangkörper deutschlandweit seinen Ruf aus, für allerhöchste Qualität zu stehen. Hollensteiner wurde von den 32 freischaffenden Musikern der KAP gewählt, die wirtschaftlich eine GbR bilden.

Herrr Hollensteiner, die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin haben den Appell vieler Kultureinrichtungen und Künstler, das kulturelle Leben trotz Pandemie aufrechtzuerhalten, nicht erhört. Wie bitter ist Ihre Niederlage?

Anzeige

Alexander Hollensteiner: Wirklich bitter. Zunächst ist mir aber wichtig zu sagen, dass wir selbstverständlich alle Maßnahmen unterstützen, die dazu beitragen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie in einem beherrschbaren Rahmen zu halten. So haben wir umfangreiche Maßnahmen für einen sicheren Konzertbesuch realisiert, die vom Publikum außerordentlich verständnis- und verantwortungsvoll mitgetragen werden. So ist bis dato kein einziger Fall bekannt, in dem eine Covid-Infektion auf den Besuch einer Kulturveranstaltung zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund ist die neuerliche Schließung der Kultureinrichtungen außerordentlich bedauerlich, ja sogar unnötig.

Derzeit lässt sich nur jede vierte Ansteckung nachverfolgen. Bei Veranstaltungen bestehen auch Risiken bei der An- und Abreise. Was macht Sie so sicher, dass eine Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes gerade Ihr Zielpublikum nicht gefährdet?

Mit dem erneuten Schließen der Kultureinrichtungen im Zuge der Einschränkung des öffentlichen Lebens werden die sozialen Kontakte und Begegnungen zwangsläufig auf private, weitaus riskantere Räume verlegt. Wenn also das wesentliche Ziel ist, die Infektionszahlen zu reduzieren, erscheint die Maßnahme eher kontraproduktiv. Aus der Geschichte wissen wir, dass Kultur gerade in Krisenzeiten eine wesentliche, stabilisierende gesellschaftliche Funktion übernehmen kann. Aus diesen Gründen hoffe ich sehr, dass wir möglichst bald wieder für unser Publikum spielen dürfen und zu den strikten Regeln zurückkehren, die sich seit Wochen und Monaten bewährt haben. Den Kampf gegen das Virus verlieren wir nicht im Konzertsaal.

Die Kammerakademie Potsdam unterscheidet sich von Staats- und Stadttheatern, da die Orchestermusiker nicht fest angestellt sind. Wie kommen die soloselbstständigen Musiker über die Runden?

Die Pandemie hat dem Kulturbereich ohnehin mehr zugesetzt als vielen anderen Bereichen. Diese Erkenntnis hat sich bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung erfreulicherweise sehr schnell eingestellt, und es wurden auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene verschiedene Programme zur Sicherung der kulturellen Infrastruktur aufgelegt, auch im Land Brandenburg und in der Landeshauptstadt Potsdam. So konnten wir einen Großteil der entgangenen Honorare für Corona-bedingt ausgefallene Konzerte kompensieren. Bis auf einzelne Mikrostipendien wurden die Soloselbstständigen bei den vielen Hilfsprogrammen trotz vielerlei Beteuerungen bis dato nicht berücksichtigt. Deshalb ist es nun wirklich an der Zeit, einen fiktiven Unternehmerlohn für Soloselbstständige anrechenbar zu machen, wie es viele Berufs- und Fachverbände, jüngst auch der Grünen-Politiker Robert Habeck, seit Wochen und Monaten fordern.

Werden Sie die zehn Mitarbeiter der KAP-Geschäftsstelle in Kurzarbeit schicken?

Glauben Sie mir: Seit der Corona-Zeit haben wir mit Umplanungen, Rück-Abwicklungen, Hygiene-Plänen, Anträgen etc. so viel zu tun wie noch nie. Aufgrund der Natur unseres Betriebs – teilweise planen wir zwei bis drei Jahre im Voraus – würde eine solche Maßnahme die Probleme nur auf die Zukunft verlagern.

Streckenweise wirkten die getroffenen hygienischen Vorkehrungen im Konzertsaal sogar übertrieben. Wie lange hätten die KAP den Corona-Modus finanziell durchgehalten?

Wir wollten auf Nummer sicher gehen und haben, wenn möglich, eher die sicherere Variante gewählt. Dieser Weg hat sich insbesondere in der Kommunikation mit unserem Publikum und allen Künstlern als gut und richtig herausgestellt. Die Folge ist, dass die Kapazität stark limitiert ist, im Nikolaisaal statt 725 Plätzen je nach Hausständen etwa 150, also etwa 20 Prozent. Da sich die Produktionskosten nicht in ähnlicher Weise reduzieren lassen, kann ein solcher Betrieb ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht aufrechterhalten werden. Für das laufende Jahr 2020 haben wir entsprechend Mittel beim Land beantragt und erhalten. Offen ist, ob es ein weiteres Programm für nächstes Jahr geben wird.

Mitglieder der Kammerakademie Potsdam beim Schlussapplaus im Nikolaisaal mit Maske Quelle: Karim Saab

Der Bund verspricht für November 2020 allen betroffenen Einrichtungen eine außerordentliche Wirtschaftshilfe über 75 Prozent des Umsatzes im November 2019. Wird das reichen, um die Existenz der Kammerakademie zu sichern?

Eine solche Fördermechanik würde die Grundkosten der Institution decken.

Wird das Geld auch die Orchestermusiker und Solisten erreichen, die Einnahmeausfälle verkraften müssen?

Ob und wieweit damit auch entgangene Honorare für die freiberuflichen Musiker gedeckt werden können, müssen wir schauen. Neben der Kompensation von entgangenen Honoraren hoffe ich sehr, dass es eine einheitliche Regelung für alle soloselbstständigen Künstler gibt für die Anrechenbarkeit eines fiktiven Unternehmerlohns. In der Kombination wäre den Künstlern in ihrer prekären Lage geholfen.

Was würden Sie tun und lassen, um die Pandemie einzudämmen?

Ich möchte mir nicht anmaßen, generelle Empfehlungen auszusprechen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse differenziertere Maßnahmen möglich gemacht werden. Und wir sollten auch anerkennen, dass es neben der aktuellen Pandemie noch andere gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Risiken gibt, die in einen verhältnismäßigen Ausgleich zu bringen sind.

Von Karim Saab