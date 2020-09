Berlin

Das MAZ-Interview mit Alexander Kühne findet zufällig im Café Wendel in Kreuzberg statt, keine 200 Meter Luftlinie von der Oberbaumbrücke entfernt. Dort ist der Brandenburger Autor zwei Tage nach dem Mauerfall aus der Hauptstadt der DDR rüber gegangen in den Westen, hat sein Begrüßungsgeld investiert in eine Konzertkarte für den Auftritt von Nirvana und TAD.

An diesem Datum, dem 11. November 1989, setzt auch die Handlung des neuen Kühne-Romans „ Kummer im Westen“ ein. Auch sein Protagonist Anton Kummer steht an diesem Abend etwas verloren im Ecstasy in Schöneberg. „Der erste Ossi bei Nirvana“ ist das Kapitel überschrieben.

Anzeige

Für andere Ossis in West-Berlin empfindet Anton nur Fremdscham. Den geradezu magischen Lockruf der D-Mark beschreibt er wie folgt: „’Ich habe noch niemals so ’n Rot gesehen, so’n Westrot’, rief eine Frau und deutete auf den Schriftzug ’Sparkasse’, der in einiger Entfernung leuchtete. Die Alte starrte, als ob ihr der Dschinn aus Aladins Wunderlampe erschienen wäre.“

Weitere MAZ+ Artikel

Die Mehrdeutigkeit des Romantitels ist gewollt, erklärt Kühne. „Jeder muss sich sein eigenes Bild machen, ob Anton wirklich ’ Kummer im Westen’ hat. Viele Ossis, die sich geschlagen fühlen, werden sagen: ’Na klar, so war das!’ Andere werden mit den Augen rollen und sagen: Jetzt erzählt wieder einer davon, wie furchtbar das nach der Wende war.“

Punk-Metropole in der märkischen Provinz

Kühnes Debüt „Düsterbusch City Lights“, veröffentlicht 2016, erzählt die Geschichte, wie sein Alter Ego Anton Kummer in den 1980er Jahren mit Freunden in Lugau (inzwischen eingemeindet in die Stadt Doberlug-Kirchain) einen Musikclub aufzog, in dem Punk- und New-Wave-Bands aus der ganzen DDR und sogar aus West-Berlin auftraten.

Die Vorgeschichte ist wichtig um zu verstehen, wie vergleichsweise egal es Kummer ist, als sich 1990 die Lebensverhältnisse in kürzester Zeit gravierend verändern. „Wir hatten mit der DDR innerlich bereits abgeschlossen, dadurch, dass wir uns vorher schon westlich definiert haben in der Punk- und New-Wave-Szene. Man war physisch da, hat aber geistig und intellektuell ganz woanders gelebt.“

Die Tante aus dem Westen gibt Geld

Im Falle von Alexander Kühne kommt dazu eine spendable Verwandte aus Charlottenburg. „Tante Klara hat meine ganze Jugendweihe ausgestattet mit West-Schnaps und mir auch immer wieder mal 100 oder 200 Mark zugesteckt. Sie war trotzdem eine entschiedene Gegnerin des Kommunismus. Sie hat mir immer gesagt: Lass dir von denen nichts gefallen. Geh deinen Weg!“

Diesen Ratschlag befolgend, eckt der junge Alexander Kühne (Jahrgang 1964) in der Deutschen-Demokratischen-Republik immer wieder an. Sein Glaube an den Sozialismus war mit Zwölf noch intakt, so seine Erinnerung. „Aber durch das Kennenlernen der Härten des Systems in Schule, Lehre und Beruf hat sich das schnell zerschlagen.“

Im aktuellen Roman legt Kühne Anton Kummer diesen Satz in den Mund: „Es war ein Segen, dass dieses Land jetzt unterging.“ Als Sohn einer Lehrerin hätte er „in der DDR durchaus eine sozialistische Persönlichkeit werden können“, glaubt Kühne. Bei dem Versuch, sein eigenes Leben zu gestalten, unabhängig vom Staat, habe er aber unfassbar „viele Hindernisse in den Weg gelegt bekommen und viele Demütigungen ertragen müssen.“ Daher war ihm das nahende Ende der DDR ein innerer Vorbeimarsch. „Was danach kommen würde, wusste ich natürlich nicht.“

Glücksritter im BMW-Cabrio

Ein weißes BMW-Cabrio ist im Roman das deutlichste Symbol dafür, wie erstaunlich schnell Anton Kummer 1990 den Kapitalismus umarmt und sich vorübergehend in die Riege der Glücksritter einreiht, die im wilden Osten zwielichtige Geschäfte machen. Mit dem Auto fährt er als Vertreter für ein westdeutsches Plattenlabel durchs Land und handelt mit Bootlegs internationaler Rockgrößen – die Tonqualität ist jämmerlich.

Im richtigen Leben heißt die Firma damals anders („Swinging Pig“), den Vertreter-Job hat Kühne wirklich gemacht. Das Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig. Im lustigsten Kapitel des Romans muss sich Kummer mit aufgebrachten Kunden in Chemnitz („Isch will Zabba glosklor“) herumschlagen.

„ Anton ist jemand, der die ganzen Schattenseiten, die dann passieren - das Land wird geflutet mit Westprodukten, niemand kauft mehr DDR-Sachen - ausblendet“, erläutert der Autor. Aus der Sicht des Romanhelden sind die Leute, die all die Jahre brav mit geschwommen sind auf der Seite des Sozialismus, eben auch ein bisschen selber schuld an ihrem Schicksal. Anton sei dagegen ein Hallodri „und jetzt, im Sommer 1990, schlägt die Stunde der Hallodris.“

Und doch fühlt er sich irgendwie fremd im neuen Leben. „Seine Hoffnung, dass er mit offenen Armen erwartet wird im Westen, weil er ein Staatsfeind war in der DDR, erfüllt sich nicht“, sagt der Autor. Ob er nun gerade über Anton Kummer spricht, oder über sich selbst in der dritten Person, bleibt unklar.

In einem zweiten Handlungsstrang erzählt der Roman davon, wie es 1990 mit dem ehedem visionären Musikclub „Helden des Fortschritts“ in Düsterbusch (also Lugau) weitergeht. Der wird erst tief sinken (Ostalgie-Party „Der XIII. Parteitag“, Auftritt einer hessischen Scorpions-Coverband), am Ende aber doch noch gerade rechtzeitig auf den Techno-Zug aufspringen.

In Brandenburch gegen einen Baum gegurkt

Letzte Frage: Frei nach Rainald Gräbe ist auch Anton Kummer „in Brandenburch gegen einen Baum gegurkt“. Ist dieser schwere Motorradunfall auch eine wahre Begebenheit aus Kühnes Leben? Der Autor bejaht: „Es war eine Fahrt unter starkem Alkoholeinfluss. Meine Stirn ist komplett neu. Die Ärzte in Cottbus haben Knochen aus dem Beckenkamm entnommen und verpflanzt.“

„ Kummer im Westen“ erscheint am 14. September ( Heyne, 352 Seiten, 16 Euro)

Von Thorsten Keller