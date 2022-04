Konzertkritik - Ein amerikanischer Traum: The War on Drugs in der Verti Music Hall

Adam Granduciel, der Bandleader und Sänger von The War On Drugs, ist ein perfektionistischer Gitarren-Nerd. Trotzdem gelingt ihm ein beseeltes Konzert in Berlin, gefeiert von überwiegend maskenlosen Zuschauern.