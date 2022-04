Potsdam

Es fühlt sich fast wie eine Straftat oder immerhin wie Leichtsinn an, das Waschhaus ohne Maske zu betreten und die Leute anzulächeln – tatsächlich lächeln sie zurück. Lächeln kann man nicht verlernen, auch wenn der Mund in öffentlichen Häusern lange Zeit verhangen war. André Kubiczek trug trotzdem Schwarz an diesem Mittwoch, aber Kubiczek ist ohnehin kein Lächler, eher ein Lakoniker. Ein Mann der leisen Ironie, dem das Lachen eine Spur zu grell ist.

Kubiczek in schwarzer Jacke, schwarzem Pullover, wie damals in den 80ern, als die Musik den Weg nach unten wies, in die Schwermut, ins Labyrinth der eigenen Seele, und trotzdem war Musik in diesen dunklen Jahren oft das Einzige, das Hoffnung gab. Kubiczek hat sich ans Pult gesetzt, las im Potsdamer Waschhaus aus dem „Perfekten Kuss“, seinem neuen Roman, benannt nach einem Song der Band New Order, Mitte der 80er erschienen – New Order ist der hoffnungsvolle Spross von Joy Division, deren Sänger Ian Curtis sich das Leben nahm. Die Band hat weiterhin Musik gemacht, halt unter neuem Namen. Mit „The Perfect Kiss“ hat sie den Tod gemeint.

Hell ins Dunkle des DDR-Sommers 1986

Wenn man so will, bringt auch das Buch von Kubiczek ein wenig Hell ins Dunkle einer DDR, die kurz vor ihrem Kollaps stand, vor dem Exitus, der damals noch nicht greifbar war. Kubiczek hat die Geschichte in den Sommer 1986 gesetzt, es ist der letzte Band der Trilogie, die er verfasst hat und die viel von Potsdam spricht, dem Geburtsort des Autors. Das Waschhaus war bestens besucht, moderiert hat Karim Saab, Kulturredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Kubiczek las von René, der Figur, deren Leben in der Trilogie mit sanftem Witz und klarem Blick auf die privaten und politischen Probleme ausgeleuchtet wird. René ist verliebt, ausgerechnet in Rebecca, die ihn zwar lockt, dann aber wieder abwehrt. Es ist ein Ringelpiez mit zeitweiligem Anfassen. Doch von Dauer ist hier nichts. Das ist süffisant erzählt, dankbarer Stoff, um damit vor ein Publikum zu treten, das solcherlei Geschichten über Katz’ und Maus natürlich kennt, denn sowas zählt zum Grundkurs „Kleine Schwierigkeiten beim Erwachsenwerden“.

Lesungen, das weiß man ja von Loriot, versteigen sich zum steifen Gottesdienst der Hochkultur. Anders an diesem Abend, weil Kubiczek ein Mann ist, der die Pose und das Prätentiöse von sich weist, er ruht in sich, er liest ganz frei von theatralem Gestus. Er predigt nicht, lässt aber teilhaben, denn der René aus seinem Buch hat viel erlebt vom André, vom Autoren selbst.

Trilogie eines Potsdamers André Kubiczek wurde 1969 in Potsdam geboren. Er ist der jüngere von zwei Söhnen des Staatswissenschaftlers Wolfgang Kubiczek. Seine Mutter, eine Laotin, lernte seinen Vater in Moskau kennen, als beide dort studierten. Sein Debütroman „Junge Talente“ erschien im Jahr 2002. Kubiczek erzählt hier von Kinder- und Jugendjahren in einer untergehenden Staatsordnung. Sein zweiter Roman „Die Guten und die Bösen“ wurde für den Marburger Literaturpreis 2005 nominiert, 2007 ist er mit dem Candide-Preis ausgezeichnet worden. Auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises kam Kubiczek 2016 mit dem Roman „Skizze eines Sommers“, wo er von einem 16-jährigen Jungen erzählt, der den Sommer allein mit Freunden im Potsdam des Jahres 1985 verbringt und sich das erste Mal verliebt. Der „Skizze eines Sommers“ folgten die Romane „Straße der Jugend“ und „Der perfekte Kuss“, zusammen ergeben sie Kubiczeks persönlich gefärbte Trilogie, gruppiert um die Hauptfigur René. „Der perfekte Kuss“ erscheint bei Rowohlt (400 Seiten, 24 Euro).

„René ist naiver, als ich es war“, sagte Kubiczek dann in der Diskussion. Es selbst, der Autor, sei politischer gewesen. Und vielleicht philosophischer, denn zu den Hausheiligen jener Jahre, die er in „Der perfekte Kuss“ verarbeitet, zählt Albert Camus. Ein Denker und ein Frauenfreund, so ähnlich lässt sich das auch über den René erzählen, der nicht komplett als Held durchgeht, deutlich aber als ein Mann mit besten Absichten erkennbar ist. Philosophie verdünnt er gerne mal mit Alkohol, konkret mit einem 50-Liter-Fass, was schnell ins Anekdotenhafte spielt, doch nie vergisst, auf welchem Boden der Roman verwurzelt ist: präzise zwischen Liebe und Politik.

„Die echte Protestjugend der DDR war schon in der Armee gewesen, die waren älter“, sagte Kubiczek, „in meinem Buch sind sie noch auf dem Weg, sie sind jünger“. Auch für ihn traf das in jenen Jahren zu. „Uns war wichtig, gut auszusehen und die richtige Musik zu hören!“ Der Leidensdruck am Zustand in der DDR, über den die Eltern und die anderen Erwachsenen sprachen, „ging uns auf die Nerven“.

René hat einen Gorbatschow-Anstecker, sollte man dem Mann vertrauen, stand er 1986 wirklich für Reformen? René war sich nicht sicher, er legte seinen Button auf den Nachttisch, steckte ihn nicht an die Lederjacke. Es war die Zeit der Marter und des Grübelns, des Wartens und der Kompromisse. Aufs Lächeln musste man noch eine Weile warten.

Von Lars Grote