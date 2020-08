Potsdam

Am morgigen 18. August erscheint sein neues Buch. Unsere Fragen beantwortet André Kubiczek telefonisch.

Herr Kubiczek, wie kam es zu der Fortsetzung des Romanes „Skizze eines Sommers“?

André Kubiczek: Das war eigentlich nicht geplant. Aber nachdem „Skizze eines Sommers“ herauskam, haben mich viele gefragt, wann und wie es weitergeht. Da hab‘ ich mir überlegt, könnte ich eigentlich machen, ist ja noch anderer Stoff da zum Erzählen. Und dann hab‘ ich es einfach gemacht.

Ist Ihnen das Schreiben diesmal leichter gefallen, oder eher schwerer? Es galt ja immerhin, an einen Bestseller anzuknüpfen.

Ich musste natürlich wieder in diesen Ton reinfinden. Aber nachdem das passiert war, ging es sehr leicht und hat auch sehr viel Spaß gemacht.

An der Arbeiter-und-Bauernfakultät kommt René im real existierenden Sozialismus an. Allerdings nur ein bisschen …

René im Buch ist etwas naiver als wir das damals waren. Aber ich wollte nahe an der Figur bleiben und kein Porträt der sozialistischen Gesellschaft zeichnen. Den Unterricht an der ABF beschreiben, das macht keinen Spaß und will niemand lesen. Natürlich waren die politischen Autoritäten im wahren Leben um einiges präsenter.

Sie selbst haben Mitte der 1980er in Halle studiert. Wie haben Sie das Internat erlebt?

Vorher hatte ich gedacht, dass alles sehr kontrolliert ablaufen würde. Bis ich merkte, dass man dort viel mehr Freiheiten hat als zu Hause. Wenn man sich einfach nicht an die Regeln gehalten hat, wurde das auch nicht so sehr sanktioniert. Man durfte sich nur nicht hat erwischen lassen. Räumlich aber war es schon sehr eng, wir waren zu viert im Zimmer. Das war nicht sehr angenehm.

Wird es einen dritten René-Roman geben, oder vielleicht noch mehr Bücher?

Mehr als drei Bücher gibt es auf keinen Fall! Mal sehen. Ist ja ein Cliffhanger drin. Eine Seite davon gibt es schon. Ich denke, wenn ich die erste Seite fertig habe, werde ich auch eine zweite schreiben.

