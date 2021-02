Potsdam

Zehn Leiter von Kultureinrichtungen aus dem Raum Potsdam wurden von Grünen-Chefin Annalena Baerbock am frühen Mittwochabend zu einem einstündigen Meinungsaustausch per Video-Chat eingeladen. Hintergrund ist der beginnende Bundestagswahlkampf. Baerbock wird am 26. September im Wahlkreis 61 gegen gegen Olaf Scholz (SPD) antreten.

Vor allem sollte es um die aktuelle Situation der Kulturbranche gehen, die in der Corona-Pandemie darunter leidet, nicht als „systemrelevant“ zu gelten. „Wo sind Zahlungen nicht angekommen? Wie können wir es in Zukunft besser machen?“, fragte Baerbock.

Anzeige

Keine Ausfallhonorare für Freie

Die Statements der Teilnehmer zeigte, dass alle institutionell geförderten Institutionen von der staatlichen aktuellen Corona-Hilfe erreicht werden. Heike Bohmann, Geschäftsfüherin des Nikolaisaals, verwies aber auf die geringfügig Beschäftigten, die leer ausgingen. Auch Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theater, bedauerte sehr, dass Freiberuflern keine Ausfallhonorare zustünden. „Als institutionell geförderte Einrichtung geht es uns und den 160 Mitarbeitern gut. Aber ohne die Freiberufler könnten wir unser Programm gar nicht stemmen“, so Jahnke. Werner Ruhnke, Vorsitzender des Kunsthauses sans titre, regte an, die Ehrenamtspauschale zu erhöhen, die derzeit im Jahr maximal 720 Euro beträgt. Baerbock nickte an dieser Stelle demonstrativ und pflichtete auch Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der Kammerakademie, bei, der sich für einen engen Schulterschluss zwischen allen Potsdamer Institutionen aussprach und dabei auch an die wissenschaftlichen Institute der Stadt denkt. Annalene Baerbock regte an, auch die Sportvereine einzubeziehen. „Denn das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, dass sich Leute engagieren. um Unterschiede in Einkommen und Herkunft zu überwinden“, so die Grünen-Politikerin, die in Potsdam lebt.

Von Karim Saab