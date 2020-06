Potsdam

An diesem Freitag feiert Antenne Brandenburg 30. Geburtstag: Das große Open-Air-Konzert am 5. Juni 2020, nach 30 Jahren und 30 Tagen Antenne Brandenburg mit Michael Schulte, Glasperlenspiel, Lotte und Max Giesinger wurde zwar abgesagt. Stattdessen wird der Radiosender aber in Potsdam ein einstündiges Livestream-Konzert mit Max Giesinger und Lotte ausrichten – und Sie können es auf unserer Seite anschauen. Die MAZ überträgt die Show in Kooperation mit dem rbb ab 19 Uhr hier:

Anzeige

Am 6. Mai 1990 startete Antenne Brandenburg als neues Radioprogramm - noch bevor das Bundesland Brandenburg gegründet wurde. „ Antenne Brandenburg hat wesentlich zur Entstehung des Landes Brandenburg beigetragen. Es war damals das einzige in ganz Brandenburg erreichbare Radioprogramm, dass Zusammengehörigkeit, Heimatgefühl und Heimatliebe für und zu Brandenburg gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern gelernt hat“, sagt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Menschen in der Region und die Macher des Programms waren in derselben Situation: Den Umbruch bewältigen und das Beste daraus zu machen. Diese Verbundenheit hat Antenne nie verloren.“ Heute ist Antenne Brandenburg mit 113.000 Hörern pro Durchschnittsstunde das meistgehörte Radioprogramm im Land Brandenburg.

Auch die Musikerin Lotte gibt ihre Konzerte jetzt digital und ohne direkte Zuschauer. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline