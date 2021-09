Berlin

Die Weltpremiere der neuen „Arise“-Show im Berliner Friedrichstadt findet an diesem Mittwoch, dem 22. September, statt. Der Palast plant einen Roten Teppich mit prominenten Gästen aus Gesellschaft und Politik. Zum kreativen Team, das die Show entworfen hat, zählen beispielsweise Tom Neuwirth, bekannt unter dem Künstlernamen Conchita Wurst, und die Bühnenbildnerin des Eurovision-Song-Contest, Frida Arvidsson.

Nach fast 17 Monaten Schließzeit präsentieren mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus 26 Nationen mit „Arise“ die personell und technisch opulenteste Show-Neuproduktion, die unter Pandemiebedingungen entstanden ist. Das Budget liegt bei elf Millionen Euro. Anrührend und aufwühlend soll diese Show sein, erfüllt mit Hoffnung, Glück und Lebensfreude, eingebettet in mächtige und prächtige Bilder.

Die Muse vom Friedrichstadtpalast

„Arise“ erzählt die Geschichte des Fotografen Cameron. Sein Leben ist wie seine Bilder: aufregend und voller leuchtender Farben. Zusammen mit seiner geliebten Muse fliegt er um die Welt. Als er sie verliert, reißt der Verlust sein Glück in Stücke. Immer wieder starrt Cameron auf die Fotos an seinen Wänden. Eine unerklärliche Anziehungskraft geht von ihnen aus – und tatsächlich erwachen seine Aufnahmen zu neuem Leben. Möchte seine Muse ihm noch etwas sagen?

Verkörpert wird die Rolle des Fotografen Cameron vom Sänger Frank Winkels, der bereits als Musical-Hauptdarsteller auf Bühnen in ganz Deutschland und Europa auftrat. Die Belgierin Laurie Hagen wird als Muse auf der größten Theaterbühne der Welt im Friedrichstadtpalast zu erleben sein. Sie trat bereits in London, Las Vegas und im Crazy Horse von Paris auf, sie zählt zu den gefragtesten Kabarettistinnen Großbritanniens.

Nach ihrem Erfolg mit der ‚Popstars‘-Band Preluders eroberte Tertia Botha mit ihrer Stimme deutschlandweit die Musical-Bühnen und verkörpert nun den Charakter des Lichtes, mit dessen Hilfe der Fotograf Cameron seinen Schmerz über den Verlust seiner geliebten Muse überwindet. In der Rolle des extravaganten Charakters der Zeit zeigt Olivier Erie St. Louis seine gefühlvolle Stimme, die er bereits als Solist in „The Wyld“, einer früheren Show am Friedrichstadtpalast, unter Beweis stellte.

„Arise“ am Friedrichstadtpalast, Friedrichstraße 107, Berlin-Mitte. Karten an der Theaterkasse unter 030 / 23 26 23 26. www.palast.berlin

