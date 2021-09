Berlin

„Liebe ist stärker als die Zeit“, behauptet der Friedrichstadt-Palast. Und erzählt ein moderne Parabel.

Worum ging es?

Bei einer Premiere im Friedrichstadtpalast geht es zunächst um den Glamour-Faktor. Aber vor dem Glamour kam für alle, auch für die Prominenten, erst einmal das Anstehen in der Schlange für den 3-G-Nachweis. Für Fotografen und Zaungäste eine optimale Gelegenheit, Stars wie Modeschöpfer Jean Paul Gaultier oder Fernsehgesichtern wie Simone Thomalla, Conchita Wurst und Kim Fischer aufzulauern. Die Show „Arise – Liebe ist stärker als die Zeit“ dreht sich dann um einen Fotografen. Er heißt Cameron und seine märchenhafte Lebensgeschichte handelt vom Verlust seiner Muse, seinem Verhältnis zum Licht und einem fast faustischen Pakt. Den schließt er mit der Zeit, einer martialischen Figur in Rapper-Outfit. Die Show feierte ein doppeltes Happyend, denn nach der 17-monatigen Corona-Zwangspause fühlte sich der Abend auch für das Publikum wie eine Erlösung an. Bevor sich der Vorhang hob, dankte Intendant Bernd Schmidt der Politik und den Steuerzahlern, dass sie das Haus in der Krise nicht im Stich gelassen haben. Der Friedrichstadt-Palast erhielt für seine neue Frischluft-Zufuhr-Anlage vom TÜV sogar ein Infektionsschutz-Siegel. Und so durften mehr als 1000 Besucher endlich wieder Live-Entertainment erleben.

Welche Darsteller haben am meisten überzeugt?

Kediesha McPherson als Muse hatte mit ihrer Soulstimme eine starke Präsenz. So ließ sich die Verzweiflung der Hauptfigur über ihren Verlust durchaus nachvollziehen. Aber was ist eine Stimme gegen die 64 endlosen Beine der 32 Frauen in der Girls Line?

Wie hat Regisseur Oliver Hoppmann die Revue inszeniert?

Als Kontrastprogramm. Es gibt bunte Wimmelbilder und streng reduzierte Momente, deutsche Schlager und Global Grooves, nachdenkliche Momente und pure Lebensfreude.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Der zweite Akt begann mit einer eindrücklichen Choreografie. Zu einem arabischen Lied von Jasmin Shakeri zeigte das gesamte Ensemble, dass es auch im Staatstheater imponieren könnte. In der Szene Bodymorphia betörten die farbenprächtigen, von Oscar Schlemmer inspirierten Kostüme von Stefano Canulli. Und auch die Unterwasserwelt-Episode wird vielen Besuchern im Gedächtnis bleiben. Aber Standing Ovations erhielten allein die New Flying Caceres für ihre atemberaubende Trapeznummer.

Fazit?

Der Friedrichstadtpalast, wie ihn das Publikum kennt und liebt: große Gefühle und ausdrucksstarke Choreografien. Ein opulentes Liveerlebnis.

info Bis Anfang 2022 sind täglich außer montags und mittwochs Vorstellungen geplant. Karten in den MAZ-Mediastores in Potsdam sowie unter 030/2326 2326 oder www.palast.berlin/show-tickets/

Von Karim Saab