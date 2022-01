Cottbus

Humor in Zeiten von Katastrophen, kriminelle Energie gegen einen erstarrten bürokratischen Apparat: „Der Biberpelz“ von Gerhard Hauptmann bietet auch fast 130 Jahre nach seiner Uraufführung hochaktuellen Stoff. Das Staatstheater Cottbus bringt das Stück in einer Inszenierung von Armin Petras (58) auf die Bühne. Premiere hat die sogenannte Diebskomödie am Samstag (22. Januar, 19.30 Uhr) im Großen Haus des Staatstheaters.

In der Version des Hausregisseurs und Autors spielt das gesamte Schauspielensemble mit, Petras hat dafür den Text extra umgearbeitet. Statt das Personal zu verkleinern, hat er es erweitert, auch als Zeichen. „Wir sind noch da und spielen Theater, auch nach zwei Jahren Corona“, sagt Petras.

Gerhart Hauptmann lebte in Erkner – dort spielt auch sein Stück

Hauptmanns Komödie spielt in Erkner (Oder-Spree): Dorthin zog der Schriftsteller mit seiner Familie 1885. Das Leben mit kleinstädtischen Strukturen, die Natur mit Wasser und Wald ringsherum inspirierte ihn zu seiner Komödie. Dort begann er auch, sich für das Leben der einfachen Leute zu interessieren. Mit seinem Stück rüttelte der Autor im wilhelminischen Deutschland an Autoritäten und Institutionen und den Regeln von Anstand und Moral.

Im Zentrum des sozialkritischen Stücks: die Fallen stellende, Holz stehlende Mutter Wolffen, eine deutsche Komödiantin mit Witz und Verstand, die als schlesische Migrantin in der märkischen Pampa fürs Überleben sorgt. Mit ihrer Einstellung, dass erst das Fressen und dann die Moral kommt, scheint sie dem großen Bertolt Brecht etwas vorweggenommen zu haben.

Wie ein Biber versucht Wolffen, die Familie mit allen Mitteln durchzubringen und „besorgt“ sich, was sie braucht – Witz paart sich mit Tragödie. Sie kann es sich schlicht nicht leisten, sich selbst zu ernst zu nehmen.

„Der Biberpelz“ gehört nach Cottbus, sagt der Regisseur

Was aber macht man heute mit dem Stoff? Hauptmanns Humor ist politisch - eine perfekte Vorlage für Petras‚ Inszenierung. Er nutzt den Konflikt der Miss- und Unverständnisse von Großstadtdiskurs und Provinz als Beweis für die Möglichkeit „nichtblöden Humors“ in Zeiten von Unheil. Denn Hauptmann lässt seine Figuren mit Dialekt und der Sprache der einfachen Leute die großen Fragen stellen: nach der verlorenen Beziehung zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Natur.

„Der Biberpelz“ gehöre nach Cottbus, betont der Regisseur. „Das Stück spielt zwar in Erkner, aber die Landschaft ist die gleiche: Kiefernwälder, karge Böden, arme Dörfer. Die Menschen hier hatten noch nie viel zu lachen“, sagt er der dpa. „Gerade deshalb kommt eine der wenigen nicht blöden deutschen Komödien von hier.“

Petras weist aber noch auf etwas Anderes hin: Hauptmann erzähle „extrem“ präzise vom Aufeinandertreffen verschiedener sozialer Welten. „Der Dichter aus Berlin und die ums Überleben kämpfende Wolffen, der akademische Bürokrat und das aufstrebende Denunziantenpaar – all diese Konflikte werden auf der Ebene der Sprache ausgefochten“, beschreibt er das Stück und erinnert an den Dramatiker Heiner Müller. Theater sei Ideologie gegen Körper, habe Müller gesagt. „In Cottbus heute kann man das wiederfinden, wenn die soziale Wirklichkeit keine Sprache findet“, meint Petras.

Der Regisseur, der unter anderem Intendant des Maxim-Gorki-Theaters Berlin war, holt mit dem Stück nicht nur das gesamte Ensemble auf die Bühne, sondern auch die Natur der Cottbuser Umgebung. Dafür baut er Filmsequenzen ein, die unter anderem am Madlower See und in Burg im Spreewald gedreht wurden. Manchmal gelinge es in Zeiten von ideologischer Verhärtung und Sprachlosigkeit mit alten Texten, wie dem „wunderbaren „Biberpelz““ von Hauptmann, Sehnsucht und Wirklichkeit der Menschen einer Region formulieren zu helfen, hofft Petras.

Von Silke Nauschütz