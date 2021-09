Der Mann mit dem Filzhut war nur offiziell in der DDR nicht gelitten. Gerade in den 1980er Jahren gab es eine unangepasste Künstler-Szene, die sich am Aktionskünstler Joseph Beuys orientierte. „Joseph Beuys und die Mail Art in der DDR“ heißt eine Ausstellung, die das Potsdamer Fluxus+ Museum ab 10. September zeigt.