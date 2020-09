Berlin.

Pfarrerin Beatrix Spreng aus Joachimsthal wird in diesem Jahr mit dem Brandenburger Freiheitspreis geehrt. Er ist mit 15 000 Euro dotiert. Diese Entscheidung gab der Domstift Brandenburg heute bei einem Pressegespräch in Brandenburgs Landesvertretung in Berlin bekannt.

Anfangs gegen Widerstand

Der Brandenburger Freiheitspreis steht 2020 unter dem Thema „Demokratie leben – gegen den Populismus“. Cord-Georg Hasselmann, Kurator des Domstifts, würdigte die Arbeit von Pastorin Spreng, die sich seit über 25 Jahren gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit engagiert. Sie habe vor 26 Jahren die evangelische Gemeinde Joachimsthal übernommen. Vor Ort gab es immer wieder Probleme durch Übergriffe von Rechtsradikalen. „Um Kinder und Jugendliche vor dem Abdriften in die rechte Szene zu bewahren, rief Spreng gleich mehrere Gruppen ins Leben – anfangs gegen erheblichen Widerstand. In Bands und Tanzgruppen werden das Selbstbewusstsein und das Gruppengefühl der Jugendlichen gestärkt, damit rechtsradikales Gedankengut keine Chance hat“, heißt es in der Begrüdung. Vor allem das vielfach ausgezeichnete Projekt „BAFF - Bands auf festen Füßen“ sei weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus bekannt. Dahinter verbergen sich derzeit sechs Gruppen mit insgesamt 60 Kindern und Jugendlichen.

Steinmeiers Frau hält Laudatio

Der Preis wird am 11. Oktober 2020 um 17 Uhr im Rahmen eines Festaktes im Dom zu Brandenburg überreicht. Die Laudatio soll Elke Büdenbender halten, die Ehefrau des Bundespräsidenten und Schirmherrn des Preises, Frank-Walter Steinmeier.

Die Auszeichnung soll andere motivieren

Die Preisträgerin wurde aus knapp 50 Einsendungen ausgewählt. Beatrix Spreng ist die erste Einzelperson, die mit dem Freiheitspreis ausgezeichnet wird. Domstiftskurator Hasselmann erläutert die Nominierung: „Die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung werden immer unverhohlener durch populistische Bewegungen, überwiegend von rechts, in Frage gestellt. Pfarrerin Beatrix Spreng hat über ein Vierteljahrhundert lang vorbildlich gezeigt, wie wehrhafte Demokratie aussehen kann. Wir hoffen, dass ihr Einsatz viele andere motiviert, sich wie sie, zur Not auch gegen Widerstände, couragiert für die Wahrung unserer Freiheit einzusetzen.“

Der Preis wurde 2015 anlässlich des 850-jährigen Domjubiläums vom Domstift Brandenburg ins Leben gerufen. Er wird alle zwei Jahre an herausragende Personen oder Institutionen, vorzugsweise aus Brandenburg und Berlin, vergeben.

