Potsdam

Beim Hans-Otto-Theater in Potsdam versuchte man es mit Ironie: „Die einzige Freiheit, die uns Corona gebracht hat: Beinfreiheit“ twitterte das Theater, um für die doch arg befremdliche Situation im ausgedünnten Parkett nach der Wiedereröffnung im September zu werben. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass das Haus seit Mai geschlossen war. Nichts ging mehr. Kaum auszuhalten für ein Theater.

Und dann endlich die erste Premiere nach dem Shutdown. „Das war die Wiedervereinigung von Theater und Publikum“, schwärmt Theaterintendantin Bettina Jahnke und spricht von einer „ganz neuen Energie“, die plötzlich da war.

Anzeige

Intendantin Bettina Jahnke vor dem Hans-Otto-Theater. Quelle: dpa-Zentralbild

Eine Energie, die freilich in engen Bahnen kanalisiert wurde. Nur noch 98 Zuschauer im sonst für 450 Leute ausgelegen Theater, ein strenges Hygienekonzept, keine Bar in der Pause, keine Premierenfeiern und vor allem: nichts aus dem bisherigen Repertoire des Ensembles konnte bislang wieder aufgelegt werden, weil die Schauspieler auf der Bühne die Abstandsregeln penibel einhalten müssen.

Blumen nach der Premiere werden nicht überreicht

Gespielt werden zwei neu inszenierte Stücke – „Die Vögel“ von Wajdi Mouawad und „Die Jury tagt“ von Julia Schock – teilweise bis zu vier Tage hintereinander, was bei der begrenzten Platzzahl nicht so schlimm ist. Denn selbst die Premieren laufen zweimal, damit alle Theaterabonnenten in deren Genuss kommen und die Blumen müssen sich die Schauspieler jeweils selbst aus eine Vase holen, weil sie aus hygienischen Gründen nicht überreicht werden sollten.

Kein Zweifel: Corona hat das Kulturleben ziemlich umgepflügt. Ausgefallene Veranstaltungen, harte Auflagen für die Veranstalter, weniger Publikum durch Zugangsbeschränkungen, das alles senkt die Einnahmen. „Das rechnet sich alles nur dadurch, dass wir die Einnahmeausfälle derzeit geltend machen können“, sagt Rebekka Neef vom Potsdamer Theaterensemble „ Poetenpack“. Das heißt, der Staat greift den Kultureinrichtungen durch diverse Hilfsprogramme unter die Arme, sonst ginge gar nichts mehr.

Geld das gut angelegt scheint, denn den Menschen fehlte offenbar etwas nach den Wochen des Fernsehens und Online-Streamens. „Die Leute haben regelrecht gelechzt nach Live-Kultur“, sagt Rebekka Neef. Nachdem zunächst viele der lange geplanten Engagements abgesagt wurden, lief es über den Sommer dann immer besser. Vor allem Gastspiele im Freien funktionierten prima, waren zum Teil sogar ausverkauft.

Theaterspiel mit Abstandsgebot: Poetenpack mit „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“ im Potsdamer Heckentheater (vlnr. Markus Braun, Clara Schoeller, Antonia Döring). Quelle: Ewe Rafeldt

Die freie Theatergruppe versucht, sich so gut es geht mit der neuen Situation zu arrangieren. Die Stücke, mit denen sie derzeit auf Tour sind, darunter eine Bearbeitung von Goethes Faust, wurden alle so umchoreografiert, dass die Abstandsregeln auf der Bühne eingehalten werden können. „Wir versuchen flexibel zu bleiben und warten ab, was kommt“, sagt Neef.

So ähnlich sieht man das auch im Potsdamer Nikolaisaal. „Unsere Aufgabe ist es, Kultur erlebbar zu machen“, sagt die Geschäftsführerin der kommunalen Einrichtung, Heike Bohmann. Zwei Monate war der Saal geschlossen. Dann ging es vorsichtig wieder los. Mit ersten Mini-Konzerten im Foyer. Die Liedermacherin Dota Kehr trat hinter einer Plexiglasscheibe vor 50 Zuhörern auf.

Der Nikolaisaal weicht aus Platzgründen in die MBS-Arena aus

Mittlerweile läuft das Programm im Nikolaisaal wieder auf vollen Touren – soweit man das so sagen kann bei einer erlaubten Auslastung von 20 Prozent. Und für richtig große Events, wie das Konzert von Max Herre und dem Filmorchester Babelsberg im November, weichen die Veranstalter in die MBS-Arena aus. Trotz derzeit wieder ansteigenden Infektionen bleibt man im Nikolaisaal gelassen. „Solange wir die Regeln einhalten, sehe ich keinen Grund, warum wieder alles runtergefahren werden sollte“, sagt Heide Bohmann.

Doch die täglich kletternde Anzahl an Neuinfektionen macht bereits den ersten Veranstaltern zu schaffen. Nach dem Konzert der „ Hamburg Blues Band“ mit Rockveteran Chris Farlowe am vergangenen Freitag im Kulturhaus Neuruppin hatte der Veranstalter schon das erste Problem mit dem brandenburgischen Beherbergungsverbot. „Die beiden Briten in der Band durften hier übernachten, aber einer der Musiker kam aus Berlin und musste anschließend nach hause fahren“, erzählt Veranstalter Andreas Vockrodt.

Musiker spielen zwei Konzerte am selben Tag

Für Oktober sind im Kulturhaus und in der dazugehörenden Kulturkirche in Neuruppin zwölf Veranstaltungen geplant. Die Hygieneregeln werden penibel eingehalten. Normalerweise dürfen in die Kulturkirche stehend 900 Leute rein. Jetzt sind noch 230 zugelassen und auf Stühlen, damit die vorgeschriebene Distanz von 1,5 Meter eingehalten wird. Die Leute kommen trotzdem. Viele Musiker, wie zuletzt das mit Jan-Josef Liefers, spielen zwei Konzerte hintereinander. Selbst der 80-jährige Klarinettist Giora Feidman will am 5. Dezember die Strapaze zweier Auftritte auf sich nehmen, damit alle, die wollen, ihn auch sehen können.

Musik hinter der Trennscheibe: Die Liedermacherin Dota Kehr mit dem Gitarristen Jan Rohrbach beim ersten Konzert nach dem Shutdown im Potsdamer Nikolaisaal. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die neuen Beherbergungsregeln bereiten übrigens auch dem Poetenpack Sorgen. Viele Schauspieler im Ensemble stammen aus Berlin. Dadurch könnten bundesweit einige der Gastspiele bald gefährdet sein.

Ein Problem, das einer standortgebundenen Kultureinrichtung wie dem Potsdamer Museum Barberini fremd ist. Dort waren sowohl die im Mai kurzfristig geschlossene Monet-Ausstellung wie die mittlerweile eröffnete Impressionisten-Dauerausstellung der Sammlung von Museumsgründer Hasso Plattner täglich ausverkauft.

Zwar kamen kaum Touristen, dafür aber viele Besucher aus der Region, sagt Museumssprecher Achim Klapp. Unterm Strich waren das aber nur etwa ein Drittel der sonst üblichen Besucheranzahl. Denn mehr durften aufgrund der Hygienebestimmungen nicht ins Barberini.

Schlösserstiftung nimmt sieben Millionen Euro weniger ein

Noch deutlicher zu spüren bekommt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg das Ausbleiben der Touristen wegen Corona in diesem Jahr. Strömten im vergangenen Jahr noch 1,56 Millionen Besucher nach Sanssouci, Charlottenburg, Rheinsberg & Co., so verzeichnete die Stiftung seit Mai lediglich 300.000 Besucher.

Aufs Jahr hochgerechnet werde mit einem Einnahmeverlust von sieben Millionen Euro gerechnet, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. Daran ändert auch nichts, dass zum Beispiel die Ausstellung zur Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof so gut besucht war, dass sie ins kommende Jahr verlängert wird und dass die 21 Häuser, die nach dem Shutdown von Mai an schrittweise wieder geöffnet wurden, gut besucht waren.

Trotz Corona gut besucht: Die Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ im Schloss Cecilienhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch es gibt auch, wenn auch nur vereinzelt, Gewinner in der Corona-Krise. Die Potsdamer Galeristin Angelika Euchner registrierte nach der Wiedereröffnung nicht nur deutlich mehr Besucher. Sie verkaufe derzeit auch mehr Bilder als vor Corona, sagt sie. „Die Leute gieren nach Kultur“, so ihre Erfahrung. Vielleicht wollten sich die Leute nach der langen Zeit ohne Konzerte, Theater und Kunst einfach etwas in ihrer Wohnung haben, das sie erfreut,vermutet Euchner.

Eine Erfahrung, die ihr Kollege in der Potsdamer Galerie Dr. Nöth nicht nachvollziehen können. „Unser Verkäufe sind stark zurückgegangen“, sagt Alessandro Rotondo. Derzeit kämen vielleicht noch zehn Prozent der sonst üblichen Besucher. Trotz Desinfektionsmittelspender am Eingang trauten sich die Leute nicht rein. „Wenn das so weitergeht, wird es schwierig für uns“, so Rotondo. Bei der privaten Galerie gleich neben dem Museum Barberini hat man offenbar wenig Sinn für Ironie. Die Lage ist viel zu ernst.

Lesen Sie dazu auch:

Diese Brandenburger Kulturangebote gib es jetzt im Netz

HOT-Premiere „Die Vögel“: Hans-Otto-Theater verklammert Familiengeschichte mit Weltpolitik

HOT-Premiere: „Die Jury tagt“: Warum Regisseurin Catharina Fillers die Beratung über ein Denkmal in den Urwald verlegt

Beim Poetenpack sitzen die Narren im Publikum

Plexiglas und Plastikvisier gehören vorerst zum Programm des Nikolaisaals

Jan Josef Liefers kommt mit Band nach Neuruppin für zwei Konzerte

Warum begeistert sich Hasso Plattner für den Impressionismus?

Der Katalog zur Ausstellung im Cecilienhof enthält eine Rechtfertigung von Stalins Expansionspolitik

Amélie Losier und Marwan Tahtah in der Potsdamer AE-Galerie

Lotte Laserstein in der Galerie Dr. Nöth in Potsdam

Von Mathias Richter