Berlin

Die Initiative „Sound of Peace“ veranstaltet am kommenden Sonntag eine musikalische Friedenskundgebung am Brandenburger Tor. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr. Ziel sei es, „aus der Mitte von Berlin ein Zeichen für den Frieden zu setzen“, schreiben die Organisatoren. Ihre zentrale Forderung: Beendet den Krieg!

Das bislang bekannte Line-Up mit Solokünstlern wie Peter Maffay und Gentleman und Bands wie Silbermond und Revolverheld ist noch nicht vollständig, weitere Namen sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

„Sound of Peace“ ist nach eigenen Angaben ein internationales Bündnis von Künstlern, das unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zusammengeschlossen hat, „um ein Zeichen zu setzen für Demokratie, Menschlichkeit und ein Leben ohne Gewalt und Krieg - in der Ukraine und überall auf der Welt, wo sich Menschen in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen können.“

Von MAZonline