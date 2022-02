Potsdam

Das intensive Porträt der Akademikerin Clara, die aus einfachen Verhältnissen in der ostdeutschen Provinz stammt, zeichnet Nachwuchsregisseurin Annika Pinske in ihrem studentischen Abschlussfilm „Alle reden übers Wetter“. Bei einem Familienfest auf dem Dorf in Mecklenburg wird Clara mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und gerät in ein Wechselbad der Gefühle. Ein Gespräch über Scham vor der eigenen Herkunft, biografische Brüche und die Angst vor neuen Welten.

Frau Pinske, in Ihrem Film kehrt die Philosophiedoktorandin Clara zum 60sten Geburtstag ihrer Mutter zurück in die ostdeutsche Provinz. Dort interessiert sich ihre Mutter zwar dafür, wie lange die Tochter noch studiert, will sich von ihr aber keine Philosophietheorie erklären lassen…

Annika Pinske: Ja, weil das für ihre Mutter ein sehr unbekanntes Feld ist. Sie hat Angst, dieser neuen Welt ihrer Tochter nicht gerecht zu werden, beurteilt zu werden oder nicht zu genügen. Das ist das Thema des Films: Dass diese beiden Welten, die Großstadt mit ihren Intellektuellen und das Dorf mit den Arbeitern und Bauern, einfach sehr unterschiedlich sind. Clara ist zwischen diesen Welten hin- und hergerissen und versucht, ihren eigenen Platz zu finden. Sie möchte Teil ihres Herkunftsmilieus bleiben, ohne das, was durch ihr Studium aus ihr geworden ist, außen vor zu lassen. Es geht auch um Aufrichtigkeit.

Clara spürt die Entfremdung von der eigenen Herkunft sehr deutlich. Sie sind mit Ihrer Mutter als Kleinkind in die Plattenbausiedlung Neuberesinchen nach Frankfurt (Oder) gezogen. Wie ist es, dorthin zurückzukehren?

Man kann leider gar nicht mehr dahin zurückkehren, weil es diese Plattenbausiedlung so nicht mehr gibt. Sie wurde fast komplett abgerissen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema: Wie erinnern wir uns, wenn die Orte verschwinden? Aber um auf Ihre Frage zu antworten: Es gab die Zeit, als ich so Mitte zwanzig war, als es mir schwer fiel, nach Hause zu kommen, und das hatte viel mehr mit mir als mit der Familie zu tun. Ich war sehr am Suchen, auch verloren in dieser Welt mit all den Möglichkeiten und dann zurückzukommen fühlte sich immer wieder wie ein Schritt zurück an und ich war genervt von den immer gleichen Themen. Ich wollte ja woanders hin, was anderes und Neues erleben. Inzwischen bekomme ich den Spagat hin zwischen den eigenen Ansprüchen und dem „Zurückkehren“, aber auch weil ich beruflich meinen Weg gefunden habe.

Ihr Film funktioniert auch dank gegensätzlicher Kräfte wie Mann und Frau, Ost und West, Stadt und Land. Beim runden Geburtstag wird auf dem Dorf gesoffen bis zum Umfallen, Claras Mutter ist arbeitslos, ein Kind wird geschlagen, die Dorfkinder hören rechte Musik. Warum das Spiel mit den Klischees?

Ich möchte sie aushebeln und gleichzeitig auch nichts beschönigen. Das ist das Schwierige an diesem Film. Da ist jetzt nicht die gebildete, humanistische, schlaue Intellektuellenwelt auf der einen und das brutale Land auf der anderen Seite. Im Gegenteil. Ich beobachte beide Milieus genau – es gibt neben allem, was Sie eben aufgezählt haben, auf dem Land eben auch eine Wärme und ein familiäres Miteinander, eine Gemeinschaft, etwas das in der Stadt wiederum viel zu kurz kommt. Da sind alle sehr individualistisch und intellektuell. Es geht dort viel um Status und Selbstbehauptung. Aber ich will diese Klischees über Stadt und Land eigentlich gar nicht bestätigen und so einseitige Aufzählungen sind da immer gefährlich. Der Film soll genau das vermeiden und eher vervielfältigen, Ambivalenzen aufzeigen. Es geht nie um schwarz und weiß oder gut und böse.

Zur Selbstbehauptung wird Clara auch von ihrer Doktormutter ermutigt, die sagt: „Du musst dir schon selbst verzeihen, dass du mehr vom Leben willst.“ Haben Sie sich das verziehen?

Als ich mich entschieden habe, Frankfurt (Oder) zu verlassen, waren mir die Konsequenzen gar nicht so bewusst. Erst später habe ich gemerkt, wie weit ich mich entferne und das hat mich schon traurig gemacht, weil langsam klar wurde, zurück geht jetzt auch nicht mehr. Diesen Spagat zwischen teilweise sehr widersprüchlichen Lebensentwürfen, den muss ich jetzt leisten und meine Protagonistin auch.

Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ hat Annika Pinske sensibilisiert

Französische Autoren wie Didier Eribon, Édouard Louis oder Annie Ernaux schreiben darüber, wie es ist, es aus proletarischen Verhältnissen zu Akademikern aufzusteigen ...

Ohne das Buch „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon hätte ich diesen Film nicht gemacht. Das Buch hat mich tief bewegt und mich sensibilisiert für die eigene Geschichte. Dass das, was wir erleben, nicht nur Privatsache ist, sondern immer auch in einem größeren historischen Kontext zu betrachten ist, dass habe ich bei Eribon gelernt. Es geht auch um eine Art Verantwortung meinem Herkunftsmilieu gegenüber. Als Frau, im Osten geboren, muss ich mich diesen Themen widmen, damit nicht über uns erzählt wird, sondern wir von uns erzählen. Es gibt einfach zu wenig Frauen aus dem Osten, die Filme machen. Und generell zu wenig Leute aus dem Osten in repräsentativen Funktionen. Die eigene Biografie bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, jedenfalls fühlt sich das für mich so an. Der Film ist nicht autobiografisch, aber die Themen, die darin vorkommen, beschäftigen mich sehr. Die Bücher dieser Autoren haben mich jedenfalls sehr inspiriert und ich bin sehr dankbar, dass es sie gibt.

Sie zeigen Westprofessoren dabei, wie sie sich bei einer Party rückblickend dafür feiern, sich nach der Wende die Professuren zugeschachert zu haben. Claras Ex-Freund trägt ein germanisches Tattoo auf der Brust. Alles, um deren Selbstverständnis zu demaskieren?

Ich finde es immer schwierig, die Themen so runterzubrechen. So erzählt der Film eigentlich nicht, aber es wird spannend zu sehen, ob und für welches Publikum das funktioniert. Dass sie sich Professuren zugeschachert haben, wird so im Film nicht erzählt. Die Professoren im Film haben ein bestimmtes Selbstverständnis von sich, das verurteile ich aber überhaupt nicht. Ich zeige es einfach und kann es aus ihren Sozialisationen heraus auch total nachvollziehen, als Autorin und Regisseurin. Im Kontext mit Clara bekommt dieses Selbstverständnis natürlich eine andere Dimension. Denn was so ein Bruch nach der Wende in den ostdeutschen Biografien konkret bedeutet, darüber machen sich die beiden Professoren eben keine Gedanken. Für Clara ist das aber ein sehr prägender Teil ihrer Biografie. Und das zeigt der Film. Und wenn es um den Osten geht, dann geht es viel um Pegida und die AfD. Und das sind ja auch Tatsachen, über die man sprechen muss. Aber der Osten kann eben auch nicht darauf reduziert werden. Jetzt gibt es jemanden in meinem Film, der hat zwar so ein germanisches Tattoo aus Jugendtagen, aber er ist davon auch weggekommen, er ist total sympathisch, da ist etwas ganz Warmes und Sehnsüchtiges in seiner Männlichkeit. Der lässt sich eben nicht einfach nur auf so ein Tattoo reduzieren. Und da wird’s für mich interessant, weil erst dann geht es um die Menschen hinter Professorentiteln und Tattoos. Das interessiert mich und auch die Gegensätze und Ambivalenzen darin, das inspiriert mich.

Zuschauende könnten sich in ihren Vorurteilen gegenüber Ost und auch West schlicht bestätigt fühlen. Haben Sie keine Angst davor, missverstanden zu werden?

Nein. Weil der Film eben nicht so einseitig erzählt. Außerdem sind Filme ja auch dafür da, den Diskurs anzuregen, Widersprüche aufzuzeigen, über die man dann diskutieren kann. Einen Film für Ostdeutsche zu machen, die dann sehen können, wie toll Ostdeutschland ist, um in Nostalgie zu verweilen, das interessiert mich nicht. Ich mag die Ambivalenz. Und wenn jemand sich da verletzt fühlt, dann kann man in die Kommunikation gehen.

Frauen müssen nicht dauernd lächeln

Clara ist kein einfacher Charakter. Sie ist kein Kuscheltyp und kämpft sich durchs Leben. Warum?

Warum sollte sie ein Kuscheltyp sein? Weil sie eine Frau ist? Ich wollte eine moderne Frau zeigen, in all ihren Widersprüchen und Unzulänglichkeiten, also ganz simpel gesagt einen Menschen wie du und ich. Ich glaube, man kann sich trotzdem mit ihr identifizieren, ohne dass sie die große Sympathie-Trägerin sein muss. Ich wollte keine Frau erzählen, die die ganze Zeit lächelnd durch den Film geht, damit alle sie toll und sympathisch finden. Das interessiert mich nicht. Interessant ist doch, dass niemand fragen würde, warum James Bond jetzt nicht so der Kuscheltyp ist und warum er sich durchs Leben kämpft. Ein männlicher Protagonist darf da viel freier und schlechter gelaunt sein, wenn er will, ohne dass das in Frage gestellt wird.

Wenn Sie drehen, dann viele Varianten einer Szene. Wobei hilft das?

Es gibt für mich nicht das eine perfekte Take, sondern immer die Frage, was kann diese Szene alles sein? Es macht mir Spaß, herauszufinden, was ich zusammen mit guten Schauspielern aus einer Szene herausholen kann. Beim Schreiben des Drehbuchs habe ich zwar eine Idee und ein Gefühl, wie die Szene sein könnte, aber eine Szene ist immer auch schlauer als man selbst. Ich möchte nicht alles schon vorgefertigt haben, sondern auch noch etwas beim Drehen herausfinden dürfen. Den Prozess auch mal stören, damit es lebendig bleibt.

Gegen die Abwertung des Ostens

Kennen Sie so etwas wie Scham vor der eigenen Herkunft?

Nein, ich habe mich nie geschämt dafür. Ich habe aber gemerkt, dass ich mit dem Weggang aus Frankfurt (Oder) und der Konfrontation mit mehr Leuten, die im Westen groß geworden sind, zu einer Ostdeutschen wurde. Man hat mich immer wieder mit bestimmten Klischees konfrontiert oder die Leute haben sich lustig gemacht darüber, wie ich etwas sage. Dieses permanente Abwerten des Ostens, das macht schon etwas mit mir. Der Blick auf den Osten ist schon sehr einseitig. Damit tut man vielen Leuten auch Unrecht, die dort leben.

Welchen Umgang mit Ostdeutschen wünschen Sie sich?

Es wäre schön, wenn man sich wirklich interessiert für ihre Biografien. Wenn man mal wirklich zuhört und fragt, was es bedeutet, so einen Bruch in der Biografie zu haben und was für eine enorme Anpassungsleistung da stattgefunden hat? Es geht auch um eine Art Wertschätzung dieser Leistung. Ich glaube, das gängige Narrativ war eher, dass der Osten vom Westen lernen muss, aber ich glaube, dass es umgedreht sehr viel zu lernen und zu erfahren gibt von den ostdeutschen Biografien. Vielleicht müssen sich die Leuten im Osten auch gestatten zu trauern, darüber, dass eben auch was verloren gegangen ist. Das Klischee des Jammer-Ossis hat das gar nicht wirklich zugelassenen. Aber es muss auch ein Verlust gewesen sein. Meine Mutter war gerade 30, als die Wende kam. Sie hatte einen Beruf gelernt, stand grad mitten im Leben und dann war plötzlich alles anders und nichts galt mehr. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für ein Einschnitt sein muss.

