„Keith“ war eine legendäre Tanztheater-Aufführung, die sieben Tänzer neben ihrem Vollzeitjob in der Komischen Oper einstudiert haben. Das Publikum tobte bei der Premiere am 31. Januar 1988 vor Begeisterung und Salar Ghazi war dabei. Der Westberliner war extra nach Ost-Berlin eingereist. Ihn verband über die Mauer hinweg eine Freundschaft mit der Choreografin Birgit Scherzer, die mit „Keith“ ihren künstlerischen Durchbruch erlebte.

Szene aus dem Dokumentarfilm „In Bewegung bleiben“ mit David Scherzer, dem Sohn der Choreografin Birgit Scherzer. Quelle: Salar Ghazi

Ein Foto und eine kurze Filmsequenz dokumentieren die atemberaubende Intensität, mit der das ekstatische Klaviersolo Keith Jarretts aus dem Köln-Concert in hochdynamische Ausdruckstanz umgesetzt wurde. Die verschworene Gruppe löste sich bald darauf aber auf, da es einige Tänzer nicht länger in der DDR aushielten. Dabei waren sie eigentlich privilegiert, galten als „Exportschlager der DDR“ und durften zu Gastspielen auch ins nichtsozialistische Ausland reisen. Über die Lebenslinien der sieben Tänzer hat Salar Ghazi einen 140-minütigen Dokumentarfilm gedreht, der am Samstag bei der Berlinale 2021 uraufgeführt wird.

Der Regisseur Salar Ghazi arbeitete über zwölf Jahre an dem Dokumentarfilm „In Bewegung bleiben". Quelle: Christina Kotzamani

Der 56-Jährige verdient sein Geld als Cutter in Berlin beim Fernsehen. Für seine Filmidee versuchte er immer wieder vergeblich, Fördermittel einzuwerben. „Keiner wollte den Tautropfen Tanz, in dem sich das Ende der DDR spiegelt“, sagt er. Doch er ließ sich von den Absagen nicht abbringen. „Während andere in ihren Schrebergarten gehen, habe ich Geld und Freizeit für dieses Projekt eingesetzt.“ Die Produktion des Filmes zog sich über mehr als zwölf Jahren hin. 2007 schaffte er sich eine damals hochmoderne HDV-Kamera an. „Aber damals gab es noch keinen Auotfokus. Heute ließe sich so einen Film vielleicht sogar schon mit dem Handy drehen, so sehr hat sich die Technik im letzten Jahrzehnt entwickelt“, erzählt er. Mit Lampen, Stativen, Mikrofonen, Monitor usw. brachte seine Ausrüstung fast 40 Kilo auf die Waage und Ghazi reiste mit ihr auch bis nach Chile, wo einer der Protagonisten als Tanzlehrer arbeitete.

Straßenszene in Chile, wohin es den Tänzer Raymond Hilbert als Lehrer verschlug. Quelle: Salar Ghazi

Aus den 130 Stunden Rohmaterial komponierte er einen Schwarzweißfilm, in dem die eindrucksvollen Tänzer-Persönlichkeiten ihre Geschichte wie von selbst erzählen. Jedes Wort, jede Geste zählt. Ghazi konnte außerdem auf originale VHS-Aufnahmen des Tänzers Roland Gawlik zurückgreifen, der zum Beispiel die Stimmung bei einer Silvesterparty 1987/88 in Ostberlin einfing. Den Vorschlag eines Filmverleihs, die Endfassung auf eine übliche 90 Minutenlänge einzukürzen, lehnte Ghazi ab. „Heute, wo viele Menschen Serien schauen, sind zweieinhalb Stunden durchaus möglich“, erklärt er. Der Film baut wirklich viel Spannung auf. Jeder der starken Typen reflektiert nicht nur seinen Weg, sondern auch die Verhältnisse in der DDR und die moralischen Fragen, mit denen man sich unwillkürlich konfrontiert sah. War es wirklich gesetzt, dass man bei Propaganda-Inszenierungen im Palast der Republik mitmachte? Frustrierte man die Daheimgebliebenen, wenn man ihnen von den Tournee-Erlebnissen in Griechenland erzählte? Wie wichtig war künstlerische Freiheit? Durfte man die Kollegen im Tanzensemble einfach so im Stich lassen, wenn man für sich die Lebensentscheidung traf, im Westen neu anzufangen?

Rustikale Elternhäuser

Der Film holt weit aus und erzählt auch die Vorgeschichten in der DDR. Die meisten Tänzer stammen aus kunstfernen Elternhäusern. Ihre Eltern arbeiten als Bergleute, KfZ-Mechaniker und Dreher. Die Väter erwarten eigentlich, dass ihre Söhne Fußballspieler oder Boxer werden und nicht diesen „Tuntenberuf“ ergreifen. Die staatlichen Ballettschulen, in die die Jungen mit zehn Jahren einziehen, prägte sie fürs Leben. Oft trainieren sie nach dem Ganztagsunterricht noch bis Mitternacht für eine Aufführung. Die Unterbringung erfolgte zum Teil im Zwölfbettzimmer. Und am Ende der intensiven Ausbildung entschied eine „Absolventeneinsatzkommission“, wo jeder seine Karriere starten durfte.

Der Tänzer Raymond Hilbert reflektiert seinen Lebensweg. Quelle: Salar Ghazi

Die politische Spaltung der Welt zog sich durch die Biografien. Roland Gawlik, der älteste Protagonist, der die Ära des neuen Tanztheaters unter Tom Schilling an der Komischen Oper mitgeprägt hat, stammt aus Frankfurt am Main. Er war zufällig beim Mauerbau am 13. August 1961 bei seiner Tante in Dresden. Der 1964 geborene Mario Periccone hatte einen italienischen Vater, setzte sich 1989 bei einem Gastspiel in Italien von der Truppe ab und ging dann doch wieder in die DDR zurück.

Salar Ghazi greift auch das Schicksal von Gerald Binke auf, der 1994 mit 39 Jahren an Aids verstarb und von Mike Knospe, der 2004 den Freitod wählte. Er stammte aus Gransee und fühlte sich von seinen Eltern, die dort einen großen Bauernhof besaßen, bis zuletzt wegen seiner Leidenschaft für den Tanz und seiner Sexualität verachtet.

Der Tänzer Mario Perricone, der heute als Fotograf arbeit. Quelle: Salar Ghazi

Die Juroren der Berlinale haben die Qualität des Dokumentarfilmes erkannt. Er gehört zu den sechs Arbeiten, die unter 225 Einreichungen für die Rubrik „Perspektive deutsches Kino“ ausgewählt wurden. „Ich habe wirklich alles selbst gemacht, auch die englische Untertitelung, das Plakat und die Pressearbeit“, sagt Salar Ghazi. Nun hofft er, dass sich auch noch ein Fernsehsender oder ein Filmverleiher findet, der „In Bewegung bleiben“ in Programm nimmt.

info Uraufführung am 12. Juni, 21.45 Uhr, Freiluftkino Hasenheide. Zweite Aufführung am 17. Juni, 21.45 Uhr. Kiez-Freiluftkino Friedrichshagen. Hier geht es zu den Tickets.

Von Karim Saab