Das Berliner Ensemble (BE) mahnt mit einer besonderen Geste zum Frieden: Das Theater zeigt wieder einen Vorhang aus den Zeiten Bertolt Brechts (1898-1956). Als Brecht in den 1950ern mit dem Berliner Ensemble das Theater am Schiffbauerdamm bezogen habe, habe er als Mahnung gegen den Krieg einen Theatervorhang mit einer Friedenstaube Pablo Picassos hängen lassen, teilte die Bühne mit.

BE-Intendant Oliver Reese ist „erschüttert und fassungslos“

Frieden sei „das A und O aller menschenfreundlichen Tätigkeit, aller Produktion, aller Künste, einschließlich der Kunst zu leben“, habe Brecht einst geschrieben. „Nun herrscht Krieg in Europa. Wir sind erschüttert und fassungslos über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine“, teilte Intendant Oliver Reese mit.

Aus Solidarität mit der Ukraine wird das Berliner Ensemble am Abend in den Landesfarben Blau und Gelb beleuchtet. Quelle: Jens Kalaene/dpa

„Als Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine hängt der Originalvorhang ab sofort wieder im Großen Haus“, schrieb Reese. Zudem soll das Haus blau-gelb angestrahlt werden. Das Theater will nach den Vorstellungen Spenden sammeln.

Am Donnerstag vor einer Woche hatte Russland die Ukraine angegriffen. Seit Beginn des Krieges haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) bereits jetzt mehr als eine Million Menschen das Land verlassen.

