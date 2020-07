Berlin

Mit ihrem Song über den Virologen Christian Drosten („Ich habe besseres zu tun“) hat die Berliner Punkband ZSK in den vergangenen zwei Wochen bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt - und offenbar auch einen neuen Fan gewonnen. Drosten selbst.

Die Band teilte einem Treffen mit dem Mediziner – dabei wurde er einer Vinyl-Single von „Ich habe besseres zu tun“ beschenkt – auf ihrem Twitter-Kanal mit: „Er freut sich sehr über den Song und will das Lied gerne mal live mit uns spielen. Kein Witz! (Er spielt Gitarre.) Sind nur vier Akkorde. Das sollte schnell zu lernen sein.“ Bei Twitter sammelte diese Neuigkeit bis Mittwochmorgen knapp 22.000 Likes. Vereinzelt mopperten auch User über den angekündigten Gig und krakeelten „Skandal“. Begründung: Die Band sei „linksextrem“, stehe der Antifa nahe. Was man in den sozialen Medien eben so schreibt als rechter Troll.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Die Idee für das Lied sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, habe auch einen ernsten Hintergrund, hatte ZSK-Sänger Joshi bei der Veröffenlichung am 10. Juli erklärt. „Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Wissenschaftler auf der ganzen Welt täten seit Monaten alles menschenmögliche, um Leben zu retten. „Bei uns gehört auch Christian Drosten dazu, der seit Anfang an mit seiner ruhigen und schlauen Art über das Virus aufklärt“, ergänzte Joshi. „Wir finden es furchtbar und erschreckend, dass er dafür angefeindet wird, sogar Morddrohungen erhält.“

Videoclip ist spurlos verschwunden

Der offizielle Video-Clip zum Song – ein launiger Cartoon mit Drosten als Superheld – war am Mittwochmorgen bei Youtube nicht mehr zu finden. „Dieses Video umfasst Inhalte von SME. Dieser Partner hat das Video in deinem Land aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt.“

Von MAZonline/tk