Der Autor des Stückes, Wajdi Mouawad, ist ein Libanese, der in Kanada lebt. Seine Stücke werden weltweit gespielt. 2007 wurde bereits „Verbrennungen“, ein anderes Stück von ihm, am Potsdamer Hans-Otto-Theater aufgeführt.

Worum geht es?

„Vögel“ kennen keine Grenzen. Sie fliegen über den Stadtvierteln der Juden und der Palästinenser. Eine aus Berlin und New York angereiste Familie holt in Israel ihre Geschichte ein. Ihre Mitglieder sind in die Geschichte verwickelt, angefangen vom Holocaust über die Gründung Israels und die Vertreibung der Palästinenser bis zum Sechstagekrieg 1967. Sie durchleben vor Ort ein Drama und jeder von ihnen muss seine Identität neu finden.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Eine geschlossene Ensemble-Leistung. Aber Kristin Muthwill als Schwiegertochter und Jörg Dathe als Großvater Etgar verliehen ihren Bühnenfiguren eine ganz besondere Note.

Wie hat Regisseurin Bettina Jahnke den Stoff inszeniert?

Modern, direkt, geradlinig.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Das Bühnenbild von Juan León und das Klangdesign von Bojan Vuletic fokussierten die Handlung eindrucksvoll. Das Drama teilt jeder Figur einen Monolog zu, um die Lebensschicksale zu offenbaren. Alle Schauspieler treffen dabei den richtigen Ton.

Fazit?

Ein sehr ernstes Problemstück, über das sich lange diskutieren lässt.

Von Karim Saab