Potsdam

Schon die inneren Umschlagseiten mit dem bieder-poppigen 70er-Jahre-Muster einer Tapete macht auf den ersten Blick klar: Hier ist Nostalgie angesagt. Jedoch nicht etwa in dem Sinne, dass die Vergangenheit beschönigt werden soll, sondern wohl eher, weil man von den finsteren Seiten der DDR genug gehört oder gar erfahren hat und es damit nun mal gut sein soll. Es gab ja auch einen ganz normalen Alltag, in dem wenig Spektakuläres passierte.

Und genau so unspektakulär präsentiert sich der von Edwin Baaske und Florian Ücker herausgegebene Fotoband „ Ostkarten. Straßenszenen der DDR – damals und heute“. Wobei das mit dem heute nur anklingt, denn das Gros der gezeigten Fotografien stammt aus DDR-Zeiten. Nur hin und wieder sind zum Kontrast Aufnahmen von heute zu sehen. Kein Wunder, denn es geht ja um das Gestern, den Anblick eines vor 30 Jahren aufgelösten Staates.

Anzeige

Die DDR in knalligen Orwo-Farben

Die Herausgeber haben sich in die Archive begeben und ganz gewöhnliche Postkartenansichten aus allen Landstriche

n der DDR zusammengestellt. Also ein Medium, auf dem in der Regel nicht mehr mitgeteilt wurde als ein paar Grüße und die Nachricht, wo man sich gerade befindet. „Grüße aus...“ – Karl-Marx-Stadt, Rostock, Potsdam oder so. Oft kryptische Mitteilungen, wie man sie heutzutage auf WhatsApp schreiben würde.

Entscheidend ist die Vorderseite, die Stadtansichten aus der Deutschen Demokratische Republik – zu unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Gegenden, meist noch schwarz-weiß, zum Teil auch in knalligen Orwo-Farben. Der kleine Bildband sortiert die Aufnahmen nach den heutigen Bundesländern. Man sieht Trabbis und Wartburgs 1967 auf dem Markt in Wismar, den Palast der Republik 1978 in Berlin oder – gleich zweimal der Leipziger „Weisheitszahn“, das Universitätsgebäude am Augustplatz 1962 und heute.

Zur Galerie Der Alexanderplatz, die Leipziger Universität, wie sie damals und heute auf Postkarten gezeigt wurden, sind in dem kleinen Bildband des Verlages Delius Klasing abgebildet. Auch aus dem heutigen Brandenburg sind einige Ansichten dabei. Die MAZ zeigt eine kleine Auswahl.

Vor allem solche Kontraste zur Gegenwart sind interessant. Denn sie verdeutlichen, wie misstrauisch man beim Anblick solcher Bilder hin und wieder werden sollte. Vor der Leipziger Universitätsgebäude scheinen sich nur die Automarken geändert zu haben und auch die Blicke auf die Berliner Volksbühne 1965 und 2018 – wäre das eine Bild nicht schwarz-weiß, das andere in Farbe – erwecken den Eindruck, als sei die Zeit fast stehen geblieben.

Ganz anders wiederum die Perspektive auf das „Haus des Lehrers“ und die Kongresshalle auf dem Alexanderplatz 1973 und 2018: Von der Seite schiebt sich das Kaufhaus Alexa ins Bild, das Wandfries von Walter Womacka am Haus des Lehrers muss mit der Media-Markt-Werbung um Aufmerksamkeit konkurrieren.

Zwölf Ansichtskarten aus Brandenburg

Brandenburg ist mit zwölf Postkarten vertreten. Leider ohne Gegenwartskontrast. Die Aufnahmen sind alle zwischen 1963 und 1979 entstanden und durchgängig in Schwarz-weiß. Die Landeshauptstadt Potsdam ist gar nicht vertreten, dafür Brandenburg an der Havel mit dem Molkenmarkt von 1970 und dem Neuen Hochhaus 1966 und Cottbus 1969 mit dem Ernst-Thälmann-Platz, heute Brandenburger Platz. In Ludwigsfelde sind die Plattenbauten von 1979 in der Friedrich-Engels-Straße mit den Trabis davor zu sehen, in Gransee parkt 1973 ein Ikarus-Bus vor dem Ruppiner Tor. Die 80er-Jahre fehlen in diesem Kapitel komplett.

Es ist freilich eine geschönt Vergangenheit. Denn auf Postkarten wurde abgebildet, wie die DDR gesehen werden wollte. Deshalb gehören auch fröhliche Grenztruppen in Thüringen dazu. Trotzdem wirkt so manches mit historischem Abstand unfreiwillig komisch. Etwa wenn 1969 am S-Bahnhof Friedrichstraße eine Parole für das Angebot Finnlands, in Helsinki ein Vorbereitungstreffen für eine KSZE-Konferenz abzuhalten, wirbt. Auf die KSZE-Schlussakte von 1973 wird sich später vor allem die demokratische Opposition in der DDR und ganz Osteuropa berufen.

Edwin Baaske / Florian Ücker: Ostkarten. Straßenszenen der DDR – damals und heute. Delius-Verlag, 121 Seiten, 106 Fotos, 25,60 Euro.

Von Mathias Richter