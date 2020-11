Potsdam

Wie geht es nach dem angebotenen Rücktritt von Dirigent Olivier Tardy mit dem Brandenburger Theater ( BT) weiter?

Herr Oberbürgermeister, das Theater Brandenburg ( BT) kommt seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe. Aktuell hat der designierte Chefdirigent seinen Rücktritt angeboten. Welche Vorwürfe muss sich die Stadt als Hauptgesellschafter machen?

Wolfgang Erlebach: Der Oberbürgermeister hat mich gebeten, dass ich als Kulturbeigeordneter für ihn die Fragen beantworte. Die Gesellschafterin und das Land als Zuwendungsgeber haben dem BT den Auftrag gegeben, sich künstlerisch neu zu profilieren. Insbesondere soll das Publikum mehr eigene Produktionen im Schauspiel und Musiktheater erleben können, ohne dass dabei Bewährtes aufgegeben werden soll oder muss.

Wer die internen Machtkämpfe in den letzten Monaten verfolgt hat, für den kommt die erneute Eskalation nicht überraschend. Warum haben Sie an der problematischen Leitungsstruktur festgehalten?

Gerade in den letzten Wochen sind ja Gespräche in Gang gekommen, in denen den künstlerisch Verantwortlichen mehr Entscheidungsfreiheit und mehr Verantwortung zugesagt wurde. Ob es einer anderen Leitungsstruktur bedarf, ist offen.

Das BT hat keinen Intendanten, sondern zwei künstlerische Leiter, einen für das Orchester und einen für das Musiktheater, die unter einer Geschäftsführung agieren. Kann man erwarten, dass sich diese beiden künstlerischen Leiter auf Augenhöhe einigen?

Die beiden künstlerischen Leiter sollen ausdrücklich auf Augenhöhe und konstruktiv zusammenarbeiten.

Wie bewerten Sie die Arbeit von Frank-Martin Widmaier und seine ersten Versuche, das Musiktheater in Brandenburg/Havel wieder zu beleben?

Herr Widmaier ist genau aus dem Grund engagiert worden, Schauspiel und Musiktheater wieder zu beleben. Er kann auf diesem Weg erste Erfolge vorweisen.

Ursprünglich war daran gedacht, dass Brandenburg/Havel Kammeropern produziert, die dann auch von den Theatern in Potsdam und Frankfurt/Oder nachgefragt werden. Die Brandenburger Symphoniker produzierten seit der Abwicklung des Theaterensembles 1999 aber vor allem Sinfoniekonzerte und sind damit offenbar nicht ausgelastet. Sie als Oberbürgermeister haben gemeinsam mit dem Land dafür gesorgt, dass nun auch Mittel für Musiktheaterproduktionen zu Verfügung stehen. Hat das Musiktheater in Brandenburg/Havel eine Zukunft?

Ausdrücklich ja.

