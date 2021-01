Potsdam

Für Verleger, Buchhändler und Literaturfans ist es ein harter Schlag. Zum zweiten Mal in Folge wird die Leipziger Buchmesse aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch in diesem Frühjahr werde es den Branchentreff in seiner klassischen Form nicht geben, bestätigte am Freitag Pressesprecherin Julia Lücke. Eine solche Großveranstaltung mit mehr als 100 000 Besuchern könne unter den aktuellen Voraussetzungen nicht geplant werden.

Klaus-Peter Anders, Inhaber des kleinen Märkischen Verlags Wilhelmshorst, hatte gemeinsam mit drei Kollegen seinen Messestand „Brandenburger Verlage“ bereits gebucht. „Leipzig ist mein festes Standbein“, sagt er auf Nachfrage. „Dort mache ich fast die Hälfte meines Jahresumsatzes.“ Es sind weniger die Buchhändler, die das von ihm als Periodikum fortgeführte Poesiealbum, das sechs Mal jährlich erscheint, in Leipzig bei ihm bestellen, sondern Leser, die es direkt am Stand erwerben. Der Mietpreis für die Messekoje hätte 1500 Euro betragen – Kosten, die nun nicht anfallen. Auch für 2021 hatte sich Anders vergeblich darum bemüht, von der Landesregierung einen Messezuschuss zu erhalten.

Der Potsdamer Buchhändler Jens Bellin ist ebenfalls über die Absage sehr traurig. „Das ist für die Branche ein schwerer Verlust in schwieriger Zeit“, meint er. Sein Geschäft, „Das internationale Buch“, organisierte in den letzten Jahren stets Bus-Shuttles zur Leipziger Buchmesse. „Die Nachfrage war groß. Aber wir können in Brandenburg aktuell wirklich froh sein, dass wir die literarische Versorgung sicher stellen können und unsere Buchhandlungen öffnen dürfen“, so Bellin. Der Kontakt mit den Verlagsvertretern werde zum Glück aufrechterhalten – „Manche kommen oder wir machen es per Videoschalte“, berichtet Bellin.

„Bücher verlieren zum zweiten Mal im Frühjahr eine wichtige Plattform für ihre Sichtbarkeit und ganz Deutschland ein wichtiges Lesefest“, konkretisierte Pressesprecherin Lücke den Verlust. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die vielen Veranstaltungen von „Leipzig liest“. Bei der letzten Leipziger Buchmesse vor Beginn der Krise waren im Jahr 2019 auf der Messe und beim Lesefestival 286 000 Besucher gezählt worden. Zumindest einige Begegnungen mit Autoren sollen in diesem Jahr in den digitalen Raum verlagert werden. Geplant sind sowohl Live-Lesungen wie auch Verlagspräsentationen. Über die Details dazu will die Buchmesse später informieren. Je nach Pandemielage erwägt die Messe auch Veranstaltungen mit Publikum. Dazu solle die Verleihung des renommierten Preises der Leipziger Buchmesse gehören.

Von Karim Saab