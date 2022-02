In Russland soll die international anerkannte Menschenrechtsorganisation „Memorial“ aufgelöst werden. Vertreter zahlreicher Gedenkstätten in Deutschland, darunter Axel Drecoll, der Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Oranienburg, haben in einer gemeinsamen Erklärung gegen das Vorgehen der russischen Behörden protestiert.