Brandenburgs Gedenkstättenstiftung baut digitale Angebote aus

Die Coronapandemie hat auch in den Brandenburgischen Gedenkstätten ihre Spuren hinterlassen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben dazu geführt, dass etwa zur Gedenkstätte des KZ-Sachsenhausen im vergangenen Jahr lediglich 145 000 Besucher kamen.

Das sind gerade mal 20 Prozent der in den vergangen Jahren empfangenen Gäste, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Montag mitteilte. Nicht besser sah es bei der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie in Brandenburg/Havel und in Ravensbrück sowie bei den Gedenkstätten im Zuchthaus Brandenburg-Görden und der Leistikowstraße in Potsdam aus.

Eine beunruhigende Bilanz, ausgerechnet in Zeiten, in denen Coronaleugner und Antisemiten mit Verschwörungserzählungen hausieren gehen. „Die Erinnerung an die Shoah wird durch antisemitische Verschwörungsmythen, die Instrumentalisierung von NS-Opfern oder das Tragen von nachgebildeten Judensternen auf Corona-Demonstrationen pervertiert“, so Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Jahrespressekonferenz der Stiftung. Vor allem im Internet müsse dieser Agitation die Stirn geboten werden.

Das will die Gedenkstättenstiftung künftig verstärkt tun. Pandemiebedingt waren die Gedenkstätten im Land ohnehin gezwungen, ihre Bildungsarbeit in den digitalen Bereich zu verlegen, um Menschen, die an dem Thema interessiert sind zu erreichen. Schließlich waren die Gedenkstätten vom 14. März bis zum 4. Mai komplett geschlossen und sind es seit 16. Dezember noch immer. Die übrige Zeit konnte nur unter strengen Hygieneauflagen und nur für eine begrenzte Anzahl von Gästen geöffnet werden.

Online-Gedenken zum 76. Jahrestag der Befreiung

Die Einschränkungen haben aber zugleich dafür gesorgt, dass die Gedenkstätten ihr digitales Angebot massiv ausgebaut hat. „Durch ein vielschichtiges und multiperspektivisches Programm haben die Gedenkstätten der Stiftung Antworten auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie gefunden“, so Stiftungsdirektor Axel Drecoll. So werden zum Beispiel die Gedenkveranstaltungen zum 76. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück 8. April fast ausschließlich online stattfinden.

Das Gedenken mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bundesaußenminister Heiko Maas (beide SPD) in Sachsenhausen sowie der stellvertretenden Ministerpräsidentin und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und der Schriftstellerin Mirna Funk in Ravensbrück muss notgedrungen ohne Gäste geplant werden. Ergänzend zum Online-Programm bietet die Stiftung im Internet eine 360-Grad-Fahrt durch die neue Sonderausstellung „Bruchstücke ’45“ an.

Interaktive Besuche der Gedenkstätten, Diskussionsrunden per Video-Chat oder Videoeinspielungen mit Zeitzeugen sollen die Arbeit der Gedenkstätten künftig via Internet zugänglich machen. Außerdem wird die Stiftung, die in diesem Jahr vom Land mit 3,7 Millionen Euro und vom Bund mit rund 3,35 Millionen Euro gefördert wird, in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg das digitale Programm „Spur.lab“ betreiben, in dem Grenzen und Möglichkeiten des virtuellen Erzählens ausgetestet werden sollen.

Ein möglicherweise wegweisendes Projekt. Denn längst ist unter Experten strittig, wie viel Authentizität über digitale Formate simuliert werden kann und in wie weit diese die vitalen Berichte der immer weniger werdenden Zeitzeugen ersetzten können.

Über eines ist man sich allerdings trotz zahlreicher weiterer digitaler Angebote in der Gedenkstättenstiftung im Klaren: „Digitale Vermittlung kann die persönliche Begegnung am historischen Ort allenfalls partiell ersetzen“, sagte Drecoll. Trotzdem sei es eine Chance, um dafür zu sorgen, „dass wir diese Menschen und Schicksale nicht vergessen“, so Ministerin Schüle mit Blick auf die Opfer und deren Angehörige.

